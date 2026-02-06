RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Smells Like Teen Spirit"Kult-Gittar vum Kurt Cobain kënnt ënnert den Hummer

RTL mat AFP
1994 ass de Nirvana-Sänger Kurt Cobain gestuerwen, elo gëtt eng vu senge Gittare versteet.
Update: 06.02.2026 16:06
Mit ihr spielte Kurt Cobain den Grunge-Klassiker "Smells Like Teen Spirit" - nun wird die Kult-Gitarre des 1994 verstorbenen Nirvana-Sängers versteigert.
Mat der Gittar hat de Kurt Cobain de Grunge-Klassiker “Smells Like Teen Spirit” gespillt.
© AFP

Mat der Fender Mustang vun 1966 hat de Kurt Cobain de Grunge-Klassiker “Smells Like Teen Spirit” gespillt a gehéiert zu enger ganzer Sammlung vun Instrumenter an Erënnerungsstécker, déi am Mäerz bei Christie’s zu New York ugebuede ginn. Och eng Trommel mat Beatles-Logo drop, mat där Fab Four am Joer 1964 an der Ed Sullivan Show hiren Debut haten, sicht en neie Besëtzer.

All d’Instrumenter gehéieren zur Sammlung vum Jim Irsay. Den US-Entrepreneur, Museksfan a Football-Team-Besëtzer war d’lescht Joer gestuerwen. Als wäertvollst Stéck gëllt dem Kurt Cobain seng Gittar. Experten no kéint se bis zu 5 Milliounen Dollar abréngen. “Et ass eng Gittar mat besonneschem Kultstatus fir Mënsche vu menger Generatioun, déi de Grunge materlieft hunn”, sot d’Vertriederin bei Christie’s Amelia Walker, “a ‘Smells Like Teen Spirit’ war d’Hymn vun dëser Generatioun. De Video ass legendär.”
Nieft der Gittar wäerten och handgeschriwwen Iddie fir de Beatles-Hit “Hey Jude” vill Opmierksamkeet kréien. Donieft stinn nach Gittaren, déi vum John Lennon, Paul McCartney a George Harrison gespillt goufen, zur Offer.

D’Stee vum Jim Irsay senger Sammlung gëtt vum 3. bis 17. Mäerz online organiséiert. Déi wichtegst Stécker ginn dann de 12. Mäerz live zu New York ugebueden. En Deel vun de Recette geet u benevolle Organisatiounen, déi sech fir de gudden Zweck asetzen.

Am meeschte gelies
Patiente reagéieren op Affär Wilmes
"Ech hunn him blann vertraut"
Audio
Ronn eng Hallef Millioun Schued
Dreckswon ouni Chauffer rennt an en Haus am Saarland
Jobdag
Ëmmer méi héich qualifizéiert Leit op Aarbechtssich
Video
Fotoen
Integratioun vu 7 transversale Sujeten
D'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un
0
Keen eenheetleche Curriculum
Wat léiere Schüler wierklech iwwer LGBTIQ+ an de Schoulen?
Video
Fotoen
Weider News
Zesummenhalt amplaz vu Bürokratie
Um "SACEM Hangout" komme Museker mateneen a Kontakt
6.000 Géigestänn aus der Merowenger-Zäit um Site zu Rolleng fonnt
"Um europäesche Plang gekuckt, ass eis eng Sensatioun gelongen"
Fotoen
Golden Globe an Emmy-Gewënner zu Lëtzebuerg
Kiefer Sutherland kënnt am Abrëll an den Atelier
Gravure-Kënschtlerin Florence Everling
Eng Konscht tëscht Koffer, Tënt a Kandheetserënnerungen
Video
Open-Air bei der Luxexpo
De Paul Kalkbrenner kënnt de 17. Juli zeréck op Lëtzebuerg
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.