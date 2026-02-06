D’Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang: Den Educatiounsminister Claude Meisch huet dësen e Freideg op enger Pressekonferenz virgestallt. Déi lescht Revisioun vum Léierplang war 2011. An dëser Zäit hätte sech déi schoulesch a Gesellschaftlech Realitéite verännert, dofir wier et elo Zäit ginn, d’Léierziler an d’Kompetenzsockelen an der Grondschoul un dës Entwécklungen unzepassen.
Gréissten Neiheet ass d’Integratioun vu 7 transversale Sujeten, wéi zum Beispill nohalteg Entwécklung, Medien a Kënschtlech Intelligenz, mee awer och Wirtschaft, Finanzen a Liewens-Entscheedungen. Dës Sujete sollen dann och net a separate Fächer behandelt ginn, mee an déi bestoend Fächer an Aktivitéiten integréiert ginn.
Deen neie Léierplang gëtt da scho vun der nächster Rentrée un an de Cyclen 1 an 2 agefouert, d’Cyclen 3 a 4 sinn d’Joer drop drun. 16 Informatiounsversammlungen ginn an de nächste Méint uechter d’Land organiséiert.