Integratioun vu 7 transversale SujetenD'Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang, dat scho vun der nächster Rentrée un

Céline Eischen
16 Informatiounsversammlungen ginn an den nächste Méint uechter d'Land organiséiert. 
Update: 06.02.2026 11:26
© Christophe Hochard

D’Grondschoulen zu Lëtzebuerg kréien een neie Léierplang: Den Educatiounsminister Claude Meisch huet dësen e Freideg op enger Pressekonferenz virgestallt. Déi lescht Revisioun vum Léierplang war 2011. An dëser Zäit hätte sech déi schoulesch a Gesellschaftlech Realitéite verännert, dofir wier et elo Zäit ginn, d’Léierziler an d’Kompetenzsockelen an der Grondschoul un dës Entwécklungen unzepassen.

Gréissten Neiheet ass d’Integratioun vu 7 transversale Sujeten, wéi zum Beispill nohalteg Entwécklung, Medien a Kënschtlech Intelligenz, mee awer och Wirtschaft, Finanzen a Liewens-Entscheedungen. Dës Sujete sollen dann och net a separate Fächer behandelt ginn, mee an déi bestoend Fächer an Aktivitéiten integréiert ginn.

Deen neie Léierplang gëtt da scho vun der nächster Rentrée un an de Cyclen 1 an 2 agefouert, d’Cyclen 3 a 4 sinn d’Joer drop drun. 16 Informatiounsversammlungen ginn an de nächste Méint uechter d’Land organiséiert.

