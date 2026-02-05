RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

6.000 Géigestänn aus der Merowenger-Zäit um Site zu Rolleng fonnt "Um europäesche Plang gekuckt, ass eis eng Sensatioun gelongen"

Chris Meisch
D'Ausgruewungen um Site, déi mëttlerweil scho sechs Joer amgaange sinn, si just ee Brochdeel vun der Aarbecht.
Update: 05.02.2026 07:00

Spueren aus der Zäit vun de Merowenger zu Rolleng (4.2.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

“Um europäesche Plang gekuckt, ass eis eng Sensatioun gelongen”, sou den Institut national de recherches archéologiques, kuerz INRA, deen zu Rolleng an der Gemeng Miersch amgaangen ass, eng merowengesch Siidlung auszegruewen. Ronn 6.000 Géigestänn goufe bis ewell um Site fonnt. Den Ament wier een nach net ganz fäerdeg mat den Ausgruewungen. Et kéint een awer ewell ee komplett Bild vun engem fréi-mëttelalterleche Liewensraum zeechnen.

An der Rue Bildchen zu Rolleng, gëtt zanter 2020 eng aussergewéinlech archeologesch Ausgruewung duerchgefouert. D‘Aarbechte vum INRA hunn eng merowengesch Siidlung fräigeluecht, déi an hirer Gréisst an an hirem Zoustand net nëmme fir Lëtzebuerg, mee fir ganz Europa, eenzegaarteg wier. Am Géigesaz zu villen aneren Ausgruewungen an Europa, déi sech meeschtens just op Griewer a vereenzelt Géigestänn baséieren, erlaabt de Site zu Rolleng et, fir eng éischte Kéier ee komplett Duerf aus der Merowenger-Zäit ze analyséieren, wéi d‘Cynthia Colling vum INRA erkläert.

“Dat heescht mir hunn net just kleng Stécker, mee mir kënne wierklech déi ganz strukturell Organisatioun vun de Merowenger hei erfaassen an dat Ganzt dann och besser verstoen a wierklech gesinn, wéi si gelieft hunn, wat si produzéiert hunn, ob si eventuell Handel gedriwwen hu mat iwwerregionale Kontakter asw. Awer och, wat fir eng sozial Strukture si haten, wat fir eng Hierarchie do war a wien dat verwalt huet.”

D’Ausgruewungen um Site, déi mëttlerweil scho sechs Joer amgaange sinn, sinn awer just ee Brochdeel vun der Aarbecht. Ronn 70 Prozent vun der archeologescher Aarbecht spillt sech net um Terrain of, mee an der Analys, der Dokumentatioun an der Auswäertung vun de Géigestänn, éier se dem Public presentéiert ginn. Wéi et an deem Kontext an engem gemeinsame Schreiwes vum Ministère an dem INRA heescht, kéinten d’Géigestänn wéinst hirer Beschafenheet an dem Bauprojet, dee virgesinn ass, net op der Plaz, op där se fonnt goufen, erhale bleiwen. Hir Valoriséierung soll dowéinst duerch eng ëmfaassend Dokumentatioun, wëssenschaftlech Publikatiounen an d’Vermëttlung un de Gand public passéieren.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Bis ewell si ronn 6.000 Géigestänn fonnt ginn, erzielt de Benedikt Zimmer, Techniker vun den Ausgruewungen. Vu Keramikstécker, Schanken, Schläifsteng bis zu Material fir Kleeder hierzestellen.

“Wir haben, das ist das Besondere hier, eine Bandbreite über quasi das gesamte alltägliche Leben der Merowingerzeit und das ist eben das Besondere, da man normalerweise diese Sachen zumeist aus Gräbern kennt, aus Grabkontexten und da ist das ganz große Problem, in Gräbern findet man meistens eine Auswahl. Das heisst die Hinterbliebenen entscheiden, was sie den Verstorbenen mit ins Grab geben möchten. Das muss bei Weitem nicht alles sein, das diese Person im echten Leben besessen hat oder überhaupt benutzt hat.”

Analysen hu gewisen, datt op dëser Plaz wärend méi Joerhonnerte Mënsche gelieft hunn, vun der réimescher Zäit bis an dat fréit Mëttelalter. Wéinst der héijer Komplexitéit vun den ausgegruewene Géigestänn huet d‘Ekipp vum INRA op ënnerschiddlech Methode missen zréckgräifen, sou den Anton Steger, Responsabele vun de Fouillen:

“Im hinteren Bereich hatten wir eine unklare Situation. Da haben sich mehrere Verfärbungen ineinander eingefressen und nach der Absprache mit INRA haben wir sogenannte Schachbrettmuster angewendet auf Ein-Meter-Raster und wir gehen jetzt langsam runter und versuchen unterschiedliche Befundsituationen voneinander zu trennen, um die Situation besser zu erforschen.”

Entdeckt gouf de Site zu Rolleng duerch Sondagen, déi am Virfeld vun engem Bauprojet an der Rue Bildchen, gemaach goufen. D’Decouverte ass en direkt Resultat vun der preventiver Archeologie, déi virgesäit dass Bauprojeten am Virfeld analyséiert ginn, fir ze kucken, ob am Buedem archeologescht Ierwe läit.

Beim INRA geet een dovun aus, bis de Summer komplett mat den Ausgruewunge fäerdeg ze sinn. Duerno kann et da mam Bauprojet an der Rue Bildchen nees virugoen.

Weider Detailer am Pressedossier

Am meeschte gelies
Schaffner zwee Deeg no Ugrëff gestuerwen
Presuméierten Täter vun Dot an Zuch a Rheinland-Pfalz ass e Lëtzebuerger Resident
Video
Vill Aarbecht fir de CGDIS
16 Blesséierter no deels spigelglate Stroossen am Grand-Duché
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
26
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
5
En Thema, dat polariséiert
Et goufe 14 Petitioune géint d'geplangten Unisex-Toiletten am LTC agereecht
Weider News
Golden Globe an Emmy-Gewënner zu Lëtzebuerg
Kiefer Sutherland kënnt am Abrëll an den Atelier
Gravure-Kënschtlerin Florence Everling
Eng Konscht tëscht Koffer, Tënt a Kandheetserënnerungen
Video
Open-Air bei der Luxexpo
De Paul Kalkbrenner kënnt de 17. Juli zeréck op Lëtzebuerg
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Zanter 1994 zu Clierf
Kult-Fotosausstellung "The Family of Man" gëtt digitaliséiert
Audio
Fotoen
0
De Bad Bunny huet Geleeënheet genotzt, fir och e politesche Message un d'Leit ze kréien.
Historeschen Owend zu L.A.
De Bad Bunny gewënnt Grammy fir "Album of the Year"
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.