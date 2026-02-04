RTL TodayRTL Today
Golden Globe an Emmy-Gewënner zu LëtzebuergKiefer Sutherland kënnt am Abrëll an den Atelier

Bob Konsbruck
Bekannt duerch Serie wéi 24 an Designated Survivor mécht den Acteur och eng gutt Figur op der Bün.
Update: 04.02.2026 11:00
© MICKAN MORK/TT News Agency via AFP

Ob een elo de Kiefer Sutherland als Jack Bauer aus 24, als Tom Kirkman aus Designated Survivor oder aus Hollywood-Filmer wéi The Lost Boys oder Young Guns kennt, säi Gesiicht ass op der ganzer Welt bekannt.

Wat ee villäicht net sou um Radar huet, de Mann kann och Musek maachen a stoung schonn op der éischter Plaz vun de britteschen Americana a Country Charts.

Am Januar kënnt déi nei Plack GREY eraus, mat där de Kiefer Sutherland déi nächst Wochen on Tour ass an och zu Lëtzebuerg Statioun mécht.

Rendez-vous mam Acteur ass schonn de 14. Abrëll an der Hollerecher Strooss am Atelier. De Virverkaf fänkt e Freideg 6. Februar un.

