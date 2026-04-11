RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bridderhaus"Calamine": Eng Ausstellung iwwert de Minett

Isabelle Gillen
Am Bridderhaus zu Esch huet e Freiden eng nei Ausstellung mam Titel "Calamine" opgemaach. Schüler a Schülerinne vun der Ecole Supérieure d'Art de Lorraine zu Metz hu sech an enger Residenz mam Minett auserneegesat.
Update: 11.04.2026 19:30
Elo presentéiere si hir Resultater an enger Gruppenausstellung.

Calamine, op Däitsch Zunder, ass eng Eisenoxidoflagerung, déi sech op der Uewerfläch vu Stol bilt, wann dëse besonnesch héijen Temperaturen ausgesat ass. Als Titel vun der Ausstellung am Bridderhaus, steet dësen als Sënnbild fir alles dat, wat de Minett och nach haut ausmécht. E stellt de Kader fir eng méi breet Recherche, bei där sech 13 Schüler a Schülerinne vun der Konschthéichschoul zu Metz mam Lëtzebuerger Süden an de leschten 100 Joer beschäftegt hunn.

Zu Esch am BridderhausD'Expo Calamine

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am Atelier “Zone à Dessins”, deen de Proff a Kënschtler François Génot all Joer mat senger Klass organiséiert, begi si sech zesummen an ee Gebitt, sief et a Frankräich oder am Ausland a beschäftege sech ganz intensiv mat dëser Platz an hirer Geschicht. Dëst Joer war Lëtzebuerg un der Rei an zesumme mam Bridderhaus gouf am November zejoert eng Residenz vu ronn enger Woch organiséiert, wärend där d‘Schüler a Schülerinnen an engem feste Programm verschidde Plaze, wéi den Ellergronn, d’Rëmelenger Kierch, oder d’Escher Konschthal entdeckt hunn an erliewe konnten, wéi et zu Lëtzebuerg ass.

Doriwwer eraus, hunn déi eenzel Studenten a Studentinnen och hir eege Weeër, fir eng perséinlech Recherche ageschloen. Esou huet eng Schülerin zum Beispill verschidden Epicerien zu Esch besicht, fir iwwert de Wee vum Iessen d’Multikulturalitéit vun der Stad ze entdecken.

Déi post-industriell Verfassung vun der Stad Esch an hir Verännerungen duerch d‘Stolindustrie, hätt d’Kënschtler a Kënschtlerinnen am meeschten interesséiert. D’Resultater vun hirer Recherche si villsäiteg. Vu Molerei, iwwer Fotografie, Skulptur a Video ass alles Méigleches an der Ausstellung ze gesinn. D’Expo “Calamine” weist domat wéi villsäiteg souwuel de Minett, wéi och déi verschidde Konschtstudenten a -Studentinne sinn.

D’Ausstellung ass just dësen a nächste Weekend am Bridderhaus zu Esch ze gesinn a sonndes, den 12. kritt ee vun 11 bis 18 Auer en zousätzleche Programm mat Performancë gebueden. Ausserdeem bréngt d’Grupp och e Buch mat weideren Informatiounen iwwert hir Recherche an Aarbechten eraus, dat een och wärend der Ausstellung am Bridderhaus ze kafe kritt.

Am meeschte gelies
"Perfekt Missioun"
Artemis-II-Astronaute sinn no Tour ronderëm de Mound zeréck op der Äerd
19
Wéinst "Ëmstänn a Faiten"
Thailännesche Veräi Kanchanaburi Power FC trennt sech vum Gerson Rodrigues
E Samschdeg de Moien
Iwwerfall op ee Buttek an der Rue de la Libération zu Diddeleng
Freideg den Owend zu Folscht
Chauffer probéiert Kontroll ze entgoen a fiert Polizist géint d'Been
Bei Nantes a Frankräich
Schüler stécht mat Kichemesser op 15 Joer al Matschülerin an
Weider News
Radio Luxembourg - Ghosts of the Villa
Een immersiivt Klangerliefnis an der Villa Louvigny
Video
"Passepartout" um Samschdegowend
Zwou Expoen, d'Lëtzebuerger Co-Produktioun "Projecto Global" an d’Norah Noush
Video
Der bahnbrechende US-Hip-Hop-Künstler und DJ Afrika Bambaataa ist nach Angaben seines ehemaligen Plattenlabels im Alter von 68 Jahren gestorben. Der Rapper war vor allem für seinen Hit "Planet Rock" aus dem Jahr 1982 bekannt.
Plackelabel deelt mat
Hip-Hop-Pionéier Afrika Bambaataa am Alter vun 68 Joer gestuerwen
0
70 Joer ESC-Lidder
Eng Zäitrees mat der Lëtzebuerger Kandidatin Eva Marija
Video
0
Fake Eminem-Concert
Stad Lëtzebuerg warnt viru Phishing
Nummer 483
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.