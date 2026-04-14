Däitsche Komiker Torsten Sträter mécht Kriibserkrankung ëffentlech

RTL mat AFP
Den däitsche Kabarettist a Komiker Torsten Sträter huet en Dënschdeg bekannt ginn, datt hien en Tumor huet a seng Optrëtter am Abrëll dowéinst ofgesot.
Update: 14.04.2026 15:47
Den Torsten Sträter bei der Première vun der 5. Staffel vu "LOL – Last One Laughing" am Mäerz 2024.
Den Torsten Sträter bei der Première vun der 5. Staffel vu “LOL – Last One Laughing” am Mäerz 2024.
Den 59 Joer alen däitsche Komiker a Kabarettist Torsten Sträter, bekannt aus sëllege Fernseesendunge wéi “LOL: Last One Laughing”, huet en Dënschdeg op senger Internetsäit confirméiert, datt hie Kriibs huet. Vill Leit hätte sech an de leschte Méint gefrot, wat bei him lass wier, sou de Kënschtler, deen och scho mat Depressiounen ze kämpfen hat.

“Dommerweis ass et en Tumor – meng gesondheetlech Problemer sinn also éischter physescher Natur”, sou de Komiker.

Den Torsten Sträter huet weider erkläert, datt seng am Abrëll geplangten Optrëtter net kéinten ofgehale ginn. Hie wier an den Hänn vu kompetenten Dokteren, d’Behandlung wier awer esou intensiv, datt hie seng Optrëtter fir den Ament net kéint wouerhuelen.

“Am Mee gesäit dat scho ganz anescht aus – do gesi mir eis, an ech freeë mech drop”, sou säi Verspriechen, op d’Bün zeréckzekommen.

Zousätzlech huet de Komiker ugekënnegt, datt seng Show aus Erhuelungsgrënn an Zukunft méi kuerz wäert sinn. Amplaz vun den üblechen dräi Stonne kéint hie “vläicht nëmmen nach zwou Stonnen a 40 Minutte” spillen.

Ausserdeem huet hie fir Versteesdemech fir seng Situatioun gefrot. Et géif an der Natur vun esou Krankheete leien, datt ee sech op näischt anescht konzentréiere kéint a “fir d’éischt mol fir näischt anescht e Kapp huet”.

Den Torsten Sträter gëllt zanter Joren als ee vun de bekanntsten däitsche Komiker a Kabarettisten an trëtt nieft sengem eegene Programm och reegelméisseg an anere Fernseeformater op.

Am meeschte gelies
Accident am Garer Quartier - 3 Blesséierter
E Bus ass no enger Kollisioun mat engem Auto an enger Fassad un d'Stoe komm
Video
Fotoen
Irland
Mupp benotzt Tut vum Auto, fir op sech opmierksam ze maachen
Video
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
70
Nei Graffitie vun der EU-Kommissioun
Eng Mëschung aus Diddeleng an Europa op der Mauer vum Centre sportif
Video
Fotoen
8
Strooss vun Hormus
USA hu mam Blockage ugefaangen
Weider News
79. Editioun vum Filmfestival zu Cannes
Dräi Lëtzebuerger Co-Produktioune sinn Deel vun der "Quinzaine des cinéastes"
0
Der französische Innenminister will ein Konzert des US-Rappers Kanye West in Marseille wegen dessen antisemitischer Äußerungen verhindern. Es würden "alle Möglichkeiten geprüft", hieß es am Dienstag.
Wéinst antisemitteschen Äusserungen
Franséischen Inneminister Nuñez wëll Kanye-West-Concert zu Marseille verbidden
Eng riseg Fusioun steet un an der US-amerikanescher Mediewelt
Dausenden Ënnerschrëften
Grouss Oppositioun aus dem US-Filmsecteur géint d'Iwwernam vu Warner Bros. duerch Paramount
2
Ëmmer Dënschdes um 20 Auer
"Dangerous Truth – Das zweite Attentat" op RTL ZWEE an RTL PLAY
Video
0
Drogen an Alkohol
US-Popstar Britney Spears ass elo an enger Entzuchsklinick
5
Film vun der Woch
"Outcome" vum Jonah Hill
Video
