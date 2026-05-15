RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Vun DSDS bei den ESC"Dat ass dat Gréisst, wat ech jeemols gemaach hunn"

Loïc Juchem
D’Sarah Engels steet kuerz virun engem vun de gréissten Amenter an hirer Karriär. Am RTL-Interview erzielt d'Sängerin, wat hir den Optrëtt beim Eurovision Song Contest bedeit.
Update: 15.05.2026 14:00
Am Interview verréit d'Sarah Engels och, wéi de Song Fire entstanen ass.
Bekannt gouf d'Sarah Engels 2011 duerch d’Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", wou Si op der zweeter Plaz hannert dem Pietro Lombardi stoung.

E Samschdeg vertrëtt d'Sarah Engels Däitschland beim Eurovision Song Contest 2026 zu Wien mam Song "Fire". D'Virfreed wier immens grouss, mee och den Drock: "Das ist das Größte, was ich jemals gemacht habe. Die größte Bühne“. Virun allem d'Tatsaach, datt ronn 160 Millioune Leit den ESC kucken, géif hir nach ëmmer Héngerhaut maachen. Trotzdeem wëll Si virun allem eng positiv Energie op d'Bün bréngen an "ein bisschen Positivität mit nach Hause nehmen".

Am Interview verréit d'Sarah Engels och, wéi de Song Fire entstanen ass
D'Sarah Engels am Interview mam Loic Juchem
© RTL Lëtzebuerg

Finalistin bei "Deutschland sucht den Superstar" an elo op der ESC-Bün

Bekannt gouf d'Sarah Engels 2011 duerch d'Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar", wou Si op der zweeter Plaz hannert dem Pietro Lombardi stoung. Dobäi hat hir Rees bei "DSDS" net grad sou einfach ugefaangen: Schonn 2009 an 2010 war Si bei der Show dobäi, ass awer wéinst Textprobleemer net an déi nächste Ronn komm. Eréischt beim drëtte Versuch huet Si et bis an d'Finall gepackt an do gesäit een, wéi grouss de Wëlle vun der Sängerin ass.

No der Sendung ass hir Musekskarriär richteg gestart. Mat Lidder wéi "Call My Name" oder "I Miss You" huet Si et an d'Charts gepackt. Och an TV-Shows wéi "Let’s Dance", "Das Supertalent" oder "The Masked Singer" konnt Si iwwerzeegen.

"Fire“ soll gutt Laun maachen

Am Interview verréit d'Sarah Engels och, wéi de Song "Fire" entstanen ass. Wéi si de Song am Studio fäerdeg haten, wier hinne séier kloer ginn, datt dëst "ein richtig geiler ESC-Song“ kéint ginn. Besonnesch d’Lyrics an den Dancebreak an der Mëtt vum Lidd hätte si iwwerzeegt.

Mat vill Leidenschaft, haarder Aarbecht a Bünenerfarung wëll d'Sarah Engels elo Europa begeeschteren. Fir d'Sängerin ass den ESC net nëmmen eng grouss Chance, mee och d'Belounung fir vill Jore Kampf a Gedold.

Am meeschte gelies
Accident zu Rippweiler
Keng Passagéier am Bus
Fotoen
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
35
Lëtzebuerg net an der Finall vum ESC
Dës 10 Länner hunn de Sprong an d'Finall e Samschdeg gepackt
28
Wallfaart zu Wolz
Ronn 20.000 Pilger ënnerwee bei d'Notre Dame vu Fatima
Video
Fotoen
5
180 Ekippe mat dobäi
50. Editioun vum Landjugenddag zu Dikrech
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Enttäuschung no Aus beim ESC
“Ech hu mat ganzem Häerz gesongen“
Video
Audio
35
Am Alter vun 88 Joer
Museker an Dirigent Pierre Cao gestuerwen
Video
3
Wolleken, Reen an och alt emol Sonn: Net wierklech Feierdagswieder op Christi Himmelfaart 2026. Op der Foto den Himmel iwwer Jonglënster an der Mëttesstonn.
Wat fir e Feierdag?
Christi Himmelfaart, Häraffertendag oder souguer Chrëschtes-Klammop
Audio
5
Um RTL Play
Den Documentaire iwwer de Luxembourg Song Contest
Video
Wéi d'LSC-Finalisten den ESC erliewen
"Natierlech halen ech fir d'Eva!"
Video
Nummer 488
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.