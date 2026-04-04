RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bekannte Musée an ItalienUffizien zu Florenz goufen Zil vun enger grousser Hackerattack

RTL Lëtzebuerg
De weltbekannte Musée huet dowéinst och direkt Dieren an Noutausgäng versigele gelooss.
Update: 05.04.2026 17:38
Affiche vun de Galerië vun den Uffizien zu Florenz
© BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

No engem Hackerugrëff op d’Uffizien zu Florenz goufen déi wichtegst Konschtwierker a Sécherheet bruecht, dat well d’Suerg do war, dass d’Täter en Abroch kéinte geplangt hunn. De weltbekannte Musée huet dowéinst och direkt Dieren an Noutausgäng versigele gelooss.

Mat den Donnéeën, déi d’Hacker schonn zanter Februar solle sammelen, wéilten si elo Suen erpressen. Nieft Passwierder sollen awer och d’Pläng vun den Iwwerwaachungskameraen geklaut gi sinn.

Déi 500 Joer al Uffizie gehéiere mat Konschtwierker vum Michelangelo oder Leonardo da Vinci zu de bedeitendste Konscht-Sammlungen op der Welt.

Am meeschte gelies
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.