RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Theater a Live-SpektakelDéi 60. Editioun vum Festival OFF zu Avignon ass elo amgaang

Isabelle Gillen
Eemol am Joer verwandelt sech déi kleng Stad Avignon an eng Héichbuerg fir Theater a Live-Spektakel. Aus der ganzer Welt Reese Kompanien an de Süde vu Frankräich fir hir Kreatiounen engem méiglechst breede Public ze presentéieren.
Update: 18.07.2026 10:00
Déi 60. Editioun vum Festival OFF zu Avignon ass amgaang
Eemol am Joer verwandelt sech déi kleng Stad Avignon an eng Héichbuerg fir Theater a Live-Spektakel.

Wann et dobausse waarm ass, d'Theatersäll prall gefëllt sinn an een op der Strooss deen een oder anere Schauspiller begéint, dann ass et zu Avignon nees un der Zäit fir de Festival OFF. Fir Lëtzebuerg an der offizieller Selektioun sinn dëst Joer dräi Produktioune vu Fraen iwwer Fraen. Eng dovu nennt sech "Une rose plus rouge" a baséiert op der BD vun der Liv Strömquist. Am Verglach zu der Spillzäit zu Lëtzebuerg ass d'Erliefnes zu Avignon e ganz anert, erzielt d'Regisseurin Christine Muller:

"Fir d’Gefill, wat een entwéckelt als Ekipp, ass dat genial, well et lieft een zesumme wärend dräi Wochen, et deelt ee Flyeren aus, et ësst ee mateneen, et geet een aner Stécker matenee kucken. Och déi aner Kompanien, déi hei sinn, si super super. Et ass jiddereen immens fein. Et ass eng ganz schéin Dynamik."

Et muss ee sech an der Theaterwelt beweisen, fir iwwerhaapt op esou engem international renomméierte Festival dierfen dobäi ze sinn. Och zu Avignon selwer mussen d'Ekippe sech nach dru ginn, fir d'Spectateure bei sech an de Sall ze lackelen. Dofir gëtt direkt op der Strooss Reklamm fir säi Spektakel gemaach, eng Atmosphär, déi zu Avignon all Joers eenzegaarteg ass.

"Les Jours de la Lune" ass en weidert Theaterstéck aus Lëtzebuerg, dat een zu Avignon ze gesi kritt. D'Produktioun geet iwwert dee weiblechen Zyklus a versicht en Tabu a Normalitéit ëmzewandelen. Et ass net ëmmer einfach mat Lëtzebuerger Produktiounen am Ausland unzekommen, seet d'Regisseurin Renelde Pierlot. D'Lëtzebuerger Méisproochegkeet wier definitiv e plus.

"Doduerch, dass et schonn op Franséisch geduecht war, mat Lëtzebuergesch a mat Däitsch, mat Portugisesch a mat Arabesch an nach anere Sproochen, huet et awer eng Chance hei op Avignon ze kommen a mir hoffen, fir eng kleng Tournée ze hunn.“

Ausserdeem kann een den Ament och "Les Glaces" vun der Regisseurin Sophie Langevin iwwert eng Fra an hir Erfarunge mat engem sexuellen Iwwergrëff gesinn. Allen dräi Theaterstécker aus der offizieller Selektioun waren an de vergaangene Joren och zu Lëtzebuerg gewise ginn.

Nieft deenen dräi Produktioune kritt een zu Avignon ausserdeem eng Inzenéierung vum Albert Camus sengem Stéck "La Peste" ze gesinn. De Frank Hoffmann, direkter vum TNL, huet dat Ganzt kreéiert an d'Marie Jung, steet ënnert anerem heifir op der Bün:

"Dat, wat mech glécklech mécht, wat mech beräichert, ass den Dialog mam Publikum, deen ni dee selwechten ass. Deen Dialog schweigend, wéi an der Spannung an an allem. Dat ass eng eppes, wat ech sos néirens esou an där Form kréien."

Nach ass et net ze spéit fir déi ronn 1700 Spektakelen zu Avignon ze gesinn. De Festivall OFF leeft nämlech nach bis de 25. Juli.

Am meeschte gelies
Nach bis 20 Auer
Meteolux warnt viru Wiedere mat Knëppelsteng a Wand am ganze Land
Zwee Zeienopriff vun der Police
Zeie gesicht no Accident tëscht Wolz an dem Schumannseck an no Beschiedegung vun Zuchbarriär zu Klengbetten
Recommandatioune vum ACL
Mam Auto an d'Vakanz? Dës Feeler kënne séier deier ginn
Video
Fotoen
2
Enquête wéinst frauduléiser Immigratioun a Korruptioun
Educatiounsministère huet 2024 eng Mataarbechterin entlooss
Audio
Krittäre vum ACL
Belsch Vignette soll einfach a fair ginn
Video
Weider News
Archiv-Bild
Fir d'éischt Mol nëmme weekends
De Ciné Sura zu Iechternach weist nees Filmer
DJ Nosi um Tomorrowland
"Et mécht ee sech ganz vill Gedanken, well et dee wichtegsten Datum am Joer ass"
Video
Fotoen
Tomorrowland 2026
De gréisste Festival fir elektronesch Danzmusek virun der Hausdier
Fotoen
D'Corinne Schroeder gouf als nei Directrice fir d'Nationalarchiven nominéiert.
Nationalarchiv
Corinne Schroeder gëtt nei Directrice
Young Authors Contest 2026
Kanner a Jonker bis 16 Joer kënnen hir Texter aschécken!
De Magazin live vum Festival de Wiltz
"Eng vun den 'Upcoming stars' aus der franséischer Jazz-Zeen": Eng musikalesch Rees mam Anne Paceo
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.