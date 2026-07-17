Meteolux gëtt dës Alerte Jaune fir dat ganzt Land eraus, well e Freideg am Nomëtteg zum Risiko vu Wiedere begleet vu Knëppelsteng a Wandspëtzte vu 60 bis 80 Kilometer an der Stonn ka kommen. Och d'Quantitéit vum Reen ka fir Problemer suergen, well een hei a kuerzer Zäit mat 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter muss rechnen.
Och d'Meteorologe vu Kachelmann warne virun den nächste Stonne, si schwätzen och vu schwéiere Wiederen, deels mat Donnerwiederen, esou wéi vill Reen. Déi lescht schwéier Schauere wäerten d'Land den Owend awer a Richtung Däitschland verloossen an an der Nuecht wäert et gréisstendeels Dréche sinn. D'Temperature falen op 15 bis 10 Grad erof, am Éislek si plazeweis esouguer just 8 Grad z'erwaarden.
Donnerwiedere bis den Owend méiglech, schlecht Stroosseverhältnisser wéinst dem Reen
E Samschdeg da si mat 22 bis 28 Grad ze rechnen, dat bei engem Wand vun 30 bis 40 Kilometer an der Stonn. Änlech dann e Sonndeg, wou d'Temperaturen awer plazeweis just bis op 19 respektiv 23 Grad wäerte klammen.