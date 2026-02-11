De Chauffer war net just an déi falsch Richtung op der A4 ënnerwee, hien huet dunn och nach decidéiert, d’Ausfaart zu Steebrécken hannerzeg erofzefueren. Eng Police konnt dem Automobilist seng Aventure kuerz Zäit drop um CR13 stoppen. Bei der Kontroll vum Chauffer hu sech däitlech Zeeche vun Alkoholkonsum gewisen. De Mann krut doropshi säi Fürerschäin ofgeholl.
De CGDIS huet dann och nach zwee Accidenter en Dënschdeg den Owend gemellt. Zu Leideleng an der Rue de La Gare si géint 17.20 Auer zwee Autoen aneneegeknuppt. Zwou Persoune goufe verwonnt. Dräi Blesséierter gouf et dann nach tëscht Schëndels a Koplescht um CR102. Dräi Gefierer waren hei géint 19 Auer net laanschtenee komm. Hei war och de Samu am Asaz.