RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déidlech Messerattack an Appartement um LampertsbiergZweet Affer huet wuel Schlëmmeres verhënnert a war 10 Deeg op Intensivstatioun

Pierre Weimerskirch
Am Zesummenhang mat der déidlecher Messerattack um Lampertsbierg, bei där eng Fra ëm d'Liewe komm ass an eng zweet schwéier verletzt gouf, huet RTL mam Papp vun der Blesséierter geschwat.
Update: 11.02.2026 07:00
© Domingos Oliveira

D’Fra huet d’Attack iwwerlieft an et geet hir moralesch lues a lues besser. No Aussoe vum Papp war seng Duechter zur Zäit vum Ugrëff an der Wunneng, wou si lieft, zesumme mat hirem Kand vun 13 Méint. Wärend de presuméierten Täter sech mat der spéider verstuerwener Fra am Sous-sol vun der Residenz opgehalen huet, hat d’Duechter kuerz virdrun hiert Kand an d’Bett geluecht. Wéi si ongewéinlech Geräischer aus dem Ënnergeschoss héieren huet, ass si erofgaangen, well si gemengt hätt, et kéint eppes geschitt sinn. Nodeems si sech nach kuerz ëmgedréint hat, fir den Handy sichen ze goen, ass si nach eng Kéier an d’Ënnergeschoss gaangen. Do ass hir den Täter entgéintkomm.

No den Aussoe vum Papp gouf seng Duechter e puer Mol mat engem Messer gepickt, ënner anerem an d’Hänn, den Hals an an de Bauch. Trotz de schwéiere Verletzungen huet d’jonk Fra weider gekämpft an aus Suerg ëm hiert Kand ass et hir gelongen, nach ee Stack eropzekommen. Do konnt si d’Frëndin vun hirem Brudder, déi och am Appartementshaus wunnt, op sech opmierksam maachen. Duerch hiert séiert Agräife konnt d’Affer an d’Spidol bruecht ginn. No Aussoe vum Papp gouf seng Duechter aacht Stonne laang operéiert. Am Ganze waren dräi gréisser chirurgesch Agrëffer néideg, ënner anerem am Broschtkuerf bei der Long, um Hals, wou et knapp war, datt d’Haaptarterie net getraff gouf, an och d’Hänn, do waren Seenen an Nerven duerchgeschnidden, déi hu misse gebutt ginn.

No zéng Deeg op der Intensivstatioun konnt d’Fra mëttlerweil an e normaalt Spidolszëmmer verluet ginn. Moralesch geet et hir no Aussoe vum Papp elo däitlech besser, och well si zanter e puer Deeg hirem Kand nees no ka sinn. Dat 13 Méint aalt Kand ass aktuell op d’Hëllef vun der Famill ugewisen, well d’Mamm hir Hänn warscheinlech nach Méint net voll asazfäeg wäert hunn. Et besteet och d’Gefor vu bleiwende Schied.

De Papp huet RTL och erkläert, datt seng Duechter Self-Defense-Coursë gemaach hat. Dat hätt hir, senger Meenung no, méiglecherweis d’Liewe gerett, besonnesch am Hibléck drop, datt de presuméierten Täter ronn 1,90 Meter grouss a korpulent wier.

An engem weideren Artikel hat den Affekot vum Papp, Maître Philippe Penning, géintiwwer RTL erkläert, datt déi couragéiert Reaktioun vun der jonker Fra méiglecherweis dozou bäigedroen huet, datt de Mann relativ séier konnt gestoppt ginn an esou weider méiglech Dote verhënnert goufen.

D’Ermëttlunge lafen.

Liest dozou och hei:

Déidlech Messerattack um Lampertsbierg
Ex-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert

Am meeschte gelies
"Joyeuses entrées" vu groussherzoglecher Koppel
Den Haff annoncéiert Visitten op fënnef Plazen am Land - dräi dëst Joer an zwou 2027
5
Messerattack am Garer Quartier
Presuméierten Täter kritt Flüchtlingsstatut ewechgeholl
Fotoen
Direktioun vum Lycée Robert-Schuman riicht sech un d'Elteren
Vandalismus vun de Schoultoilettë wier kee Kavaléiersdelikt
40
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Botn dominéiert am Biathlon a kritt Gold, Éisträich wënnt bei den Dammen am Schi Alpin
1
Parking vun der Luxexpo
Wéi eng Strofe géifen dësem falsch geparkten Auto bléien?
Weider News
SNHBM-Residenzen um Kierchbierg
Problemer mat geféierleche Balcone solle geschwë behuewe ginn
Fotoen
0
Flüchtlinge fanne keng Wunneng
Minister Hahn: "Wunnen zu Lëtzebuerg ass deier – do sinn ech doudéierlech"
Video
Schüler mussen op de Site Scheierhaff
Grondschoul Bieles-Post wéinst Asbest zou
Video
Fotoen
Bréifverkéier tëscht Union Syndicale a Premier
"Déi zwee lescht Joer si largement verluer"
Audio
Gesetzespropos vun déi Lénk zu Plattform-Aarbecht
13 Krittären, datt een net falschen Independant ass, mee Salarié
Video
Audio
1
Fir 2027 geplangt
Kierperschaftssteier fir Betriber soll weider erofgesat ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.