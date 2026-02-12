RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Eis glécklech RTL-Gewënnerin: Sandy HeepE ganzt Joer gratis Concerten? D'Rockhal huet fënnef Golden Tickets verloust

RTL Lëtzebuerg
Lescht Joer hate mir déi besonnesch Geleeënheet, zesumme mat der Rockhal ee vun insgesamt fënnef Golden Tickets ze verspillen.
Update: 12.02.2026 16:27
D’Sandy Heep ka sech iwwert de “Golden Ticket” an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën.
© RTL Lëtzebuerg

Am Oktober hu mir d’Aktioun zesumme mat eisem Radio lancéiert: Eis Nolauschterer*inne goufen opgefuerdert, hiert schéinsten Erliefnis aus der Rockhal mat eis ze deelen. Dunn hu mir eng Virauswiel vun aacht Kandidatinnen a Kandidate getraff, déi mir live an eiser Radiossendung ugeruff hunn. Do hunn déi aacht Auserwielten nach eng Kéier hir Geschichten erzielt.

Am November huet de grousse Voting gestart: “Wat fir eng Geschicht soll Ärer Meenung no de Golden Ticket gewannen?”

Hei konnt d’Publikum entscheeden, wéi eng Geschicht de Golden Ticket gewanne soll. Eis Gewënnerin gouf duerno vun eis informéiert an an d’RTL City agelueden, wou mir him perséinlech gratuléiere konnten.

Kuckt Iech hei nach eng Kéier d’Reaktioun vun eiser Gewënnerin un:

Den 9. Februar war dunn déi offiziell Präisiwwerreechung an der Rockhal. Insgesamt goufe fënnef vun dësen exklusive Golden Tickets verginn. Eis Gewënnerin krut do feierlech den offizielle Scheck iwwerreecht. Ausserdeem kruten all Participanten eng exklusiv Visitt vun de Raimlechkeete vun der Rockhal.

Mir wënschen dem Sandy vill Freed mat sengem Golden Ticket!

D'Sandy Heep ka sech iwwert de "Golden Ticket" an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën.
D’Sandy Heep ka sech iwwert de “Golden Ticket” an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën. © RTL Lëtzebuerg
D'Sandy Heep ka sech iwwert de "Golden Ticket" an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën.
D’Sandy Heep ka sech iwwert de “Golden Ticket” an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën. © RTL Lëtzebuerg
D'Sandy Heep ka sech iwwert de "Golden Ticket" an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën.
D'Sandy Heep ka sech iwwert de "Golden Ticket" an domat ee Joer laang gratis Concerten an der Rockhal freeën.

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G
4
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Invité vun der Redaktioun (12. Februar) - Dr. Chris Roller
D'Affär Wilmes veronséchert d'Patienten an d'Dokteren
Video
Audio
31
Néng Doudesaffer
Police identifizéiert 18 Joer al Täterin no Schoulschéisserei a Kanada
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Weider News
D'Presentatioun vun der Editioun 2026
"Kino fir jiddereen"
Museker Peter Doherty Deel vu Jury vum Luxembourg City Film Festival 2026
Video
0
MOB-ART studio
Éischt Solo-Ausstellung vun der Tiffany Matos
Video
Fotoen
Bekannt duerch Serie "Dawson's Creek"
Den James David Van Der Beek ass am Alter vun 48 Joer gestuerwen
Film vun der Woch
"Le Chant des Forêts" vum Vincent Munier
Video
No Reprochë wéinst ë.a. Mobbing
Centre National de l'Audiovisuel wëll fir Kloerheet suergen
"Kommissärin Esther Baumann"
Lëtzebuerger Schauspillerin Brigitte Urhausen am Fokus vum aktuellen "Tatort"
Video
7
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.