Invité vun der Redaktioun (12. Februar)Chris Roller, President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren

François Aulner
En Donneschdeg de Moie waren de Fall Philppe Wilmes an d'CNS Themen an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 12.02.2026 08:30
Invité vun der Redaktioun: Dokter Chris Roller
D’Suspendéierung vun Dr. Philippe Wilmes, well dësen onnéideg Operatioune soll gemaach hunn, war ee Sujet mat eisem Invité vun der Redaktioun Dr. Chris Roller vun der Dokteschassociatioun AMMD.

Hien huet kritiséiert, datt d’Prozeduren hei net respektéiert gi wieren, et wier e Kuddel-Muddel. Suspendéierung wier blann ausgeschwat ginn, op Basis vun anonymme Signalisatiounen un de Collège Medical. Den Dr. Wilmes hätt och keng Méiglechkeet krut, sech ze verdeedegen. Et wier och net gutt, datt d’Affaire public gemaach gouf. Dat géif fir Onsécherheet bei aneren Dokteren a natierlech bei de Patiente suergen.

Awer och d’Konventioun tëscht AMMD an CNS, déi am Oktober de Moie gekënnegt goufen, waren en Donneschdeg de Moie Sujet. Den Ament gëtt eng nei verhandelt. Do kéim een net sou richteg virun, well een op en neien juristesche Kader géif waarden.

Invité vun der Redaktioun: Chris Roller

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

