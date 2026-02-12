Invité vun der Redaktioun (12. Februar)Chris Roller, President vun der Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren

D’Suspendéierung vun Dr. Philippe Wilmes, well dësen onnéideg Operatioune soll gemaach hunn, war ee Sujet mat eisem Invité vun der Redaktioun Dr. Chris Roller vun der Dokteschassociatioun AMMD.
Hien huet kritiséiert, datt d’Prozeduren hei net respektéiert gi wieren, et wier e Kuddel-Muddel. Suspendéierung wier blann ausgeschwat ginn, op Basis vun anonymme Signalisatiounen un de Collège Medical. Den Dr. Wilmes hätt och keng Méiglechkeet krut, sech ze verdeedegen. Et wier och net gutt, datt d’Affaire public gemaach gouf. Dat géif fir Onsécherheet bei aneren Dokteren a natierlech bei de Patiente suergen.
Awer och d’Konventioun tëscht AMMD an CNS, déi am Oktober de Moie gekënnegt goufen, waren en Donneschdeg de Moie Sujet. Den Ament gëtt eng nei verhandelt. Do kéim een net sou richteg virun, well een op en neien juristesche Kader géif waarden.
