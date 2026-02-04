RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Gravure-Kënschtlerin Florence EverlingEng Konscht tëscht Koffer, Tënt a Kandheetserënnerungen

Valentine Patry
All Beweegung hannerléisst eng Spuer – bei der Florence Everling gëtt dës Spuer zu Konscht.
Update: 04.02.2026 06:30
D'Gravure-Kënschtlerin Florence Everling
Eng Konscht tëscht Koffer, Tënt a Kandheetserënnerungen

Déi jonk Kënschtlerin ass op Gravure spezialiséiert a schafft mat enger Technik, déi Gedold, Präzisioun an e staarkt Gespier fir Material verlaangt. An hiren Aarbechten aus Metall, Holz oder Lino entsti Welten, déi gläichzäiteg intim an universell sinn.

Besonnesch d’Gravuren op Koffer huet et hir ugedoen: eng Matière, déi fein Nuancen a grouss Drockqualitéit erméiglecht. Déi gerëtzte Linne ginn zu Reservoiren, an deenen d’Tënt – oft Preußischblau, eng intensiv blo Faarf aus dem 18. Joerhonnert – sech sammelt, éier se mat Hëllef vun enger aler Handpress op de Pabeier gedréckt gëtt. Och wann esou méi Exemplairë kënnen entstoen, bleift all Drock eenzegaarteg.

Inspiréiert ass hire Stil vu perséinlechen Erënnerungen, hirer Kandheet an enger verdreemter, doucer Stëmmung. Nieft der Koffergravure schafft si och mat Lino a Holz. Dës Technike si méi direkt a manner nuancéiert, mee erfuerderen eng sécher Hand: wat eemol geschnëtzt ass, kann net méi korrigéiert ginn. Eng Lino-Gravure am A4-Format bedeit fir d’Florence ronn zéng Stonnen Aarbecht.

No sechs Joer zu Paräis, wou si “Arts plastiques et création contemporaine” studéiert huet, lieft d’Florence haut erëm zu Esch, schafft awer weiderhin tëscht Lëtzebuerg an der Paräisser Regioun an zwee Gemeinschaftsateliere. 2025 huet si u siwen Expoen deelgeholl. Vum 6. Februar bis de 5. Mäerz sinn dräi vun hire Gravuren zu Esch am Kader vum Salon international d’Art Contemporain ze gesinn. Eng Invitatioun, an eng roueg, verdreemt Welt anzedauchen – a Spueren ze entdecken, déi bleiwen.

Am meeschte gelies
Dr Philippe Wilmes war Invité am Journal
"Hei ass eppes amgaangen, wat doropper ofziilt, mäi Ruff ze zerstéieren"
Video
Staatslaboratoire
LNS-Direkter geet no manner wéi engem Joer
Video
4
"Iwwermënschleche" Courage an Australien
13 Joer ale Jong schwëmmt véier Stonnen duerch d'Mier, fir seng Famill ze retten
Video
8
No Homejacking zu Eeschwëller
Zwee Verdächteger zu Paräis an Untersuchungshaft, sollen u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn
Knuppert op Golkipp gehäit
Italieenesche Supporter verléiert puer Fangeren a wäert festgeholl ginn
Weider News
Open-Air bei der Luxexpo
De Paul Kalkbrenner kënnt de 17. Juli zeréck op Lëtzebuerg
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Zanter 1994 zu Clierf
Kult-Fotosausstellung "The Family of Man" gëtt digitaliséiert
Audio
Fotoen
0
De Bad Bunny huet Geleeënheet genotzt, fir och e politesche Message un d'Leit ze kréien.
Historeschen Owend zu L.A.
De Bad Bunny gewënnt Grammy fir "Album of the Year"
1
De Lëtzebuerger Kënschtler a sengem neien Atelier
Studio-Story
De kreative Raum vum Gilles Pegel
Video
Seelen Exponater, deels aus ëffentlechen, deels aus private Sammlungen
Am Musée Dräi Eechele geet et zréck an d’19. Joerhonnert
Eng Expo zum “Luxemburger Bundeskontingent”
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.