"Bilder von Morgen"Eva Marija och zu Schönbrunn ze gesinn

Am Schlasspark vu Schloss Schönbrunn ass si aktuell Deel vun der Ausstellung "Bilder von Morgen". Do ginn ënner fräiem Himmel grouss Plakater mat QR-Code-Videoen an dorënner och Biller a Sequenze vun der Eva Marija. Vill Touristen, ESC-Fans a Passante komme beim Spadséiergang duerch de Park laanscht d'Installatiounen.
D'Expo ass en offiziellt Side-Event ronderëm den Eurovision Song Contest a verbënnt Konscht, Musek a gesellschaftlech Themen. Trotz der Enttäuschung nom Semi-Final ass d'Eva Marija domat och iwwert d'Show eraus nach en Deel vun der Eurovision-Stëmmung zu Wien.
