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"Booster fir de Wunnengsbau" Befreiung vun Enregistrement, méi Bëllegen Akt, méi Zënssubventioun

François Aulner
Mat 7 Mesurë wëll d’Regierung d’Rechnung fir de Kaf vun enger Wunneng méi bëlleg maachen.
Update: 16.07.2026 16:54
© RTL

De Finanzminister Gilles Roth an de Logementsminister Claude Meisch hunn den zoustännege Chamberkommissiounen an duerno der Press hire "Booster fir de Wunnengsbau" presentéiert.

D’EU-Kommissioun huet d’Hausse vum Plaffong fir d’TVA superréduite vu 50.000 op 100.000 Euro verworf. D’Ministeren hunn awer Alternative fonnt, fir den Zougank zu enger Wunneng respektiv den Invest an de Locatif unzekuerbelen.

Den Enregistrement gëtt just um Terrain nach fälleg. 0% bezilt een nach um Deel Konstruktioun.

De Bëllegen Akt gëtt vu 40.000 op 45.000 Euro pro Persoun fir den Eegenheem eropgesat.

Et gëtt och méi Zënssubventioun fir Éischtkeefer a Leit mat Kanner.

Fir sozial Wunnengen ënner 120 Metercarré, déi op d’mannst 10 Joer laang verlount ginn, bezilt ee just nach 8% TVA.

Et gëtt och nees den Amortissement acceleré vu 6% iwwer 6 Joer (esou bezilt ee Keefer manner Steieren). Allerdéngs mat engem Plaffong vu 600.000 Euro.

Mir wëllen de Wunnengsbau boosten, mee net de Luxus, esou de Gilles Roth. De Claude Meisch huet sengersäits och zousätzlech 300 Milliounen Euro erausgeschloen fir de staatleche Kaf vu Wunnengen um Plang.

D’Ministèren hu Beispiller op Grafike presentéiert, wou ee gesäit, datt ee beim Kaf vun enger Wunneng vun 1 Millioun Euro jee no Conditiounen zum Beispill 5.000, 19.500 oder 33.600 Euro manner musse bezuelen.

De Finanzminister huet och nach emol ugekënnegt, datt Ufanks 2027 en Housingbond emittéiert gëtt.

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