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Festival OffLëtzebuergesch Theater-Konscht um internationale Rendez-vous zu Avignon

Valentine Patry
Fir vill Kënschtler ass de Festival Off eng eenzegaarteg Plattform. Hei treffe sech Gruppen, Programmateuren an Theaterdirekteren aus der ganzer Welt.
Update: 16.07.2026 19:00
Lëtzebuergesch Theater-Konscht um internationale Rendez-vous zu Avignon
Fir vill Kënschtler ass de Festival Off eng eenzegaarteg Plattform. Hei treffe sech Gruppen, Programmateuren an Theaterdirekteren aus der ganzer Welt.

Déi ganz Stad gëtt zur Theaterbün

All Summer verwandelt sech Avignon am Süde vu Frankräich an d'Haaptstad vum Theater. Beim renomméierte Festival Off sti bannent dräi Wochen iwwer 1.700 Spektakelen an 139 Theater-Gruppen um Programm. Mat méi wéi 27.000 Opféierungen an Honnertdausende Visiteuren zielt de Festival zu de gréisste Rendez-vouse fir Live-Spektakelen op der Welt. An dëst Joer ass och Lëtzebuerg mat verschiddene Produktiounen op dëser internationaler Bün vertrueden.

"La Peste" feiert seng Première zu Avignon

Am Théâtre du Balcon presentéiert den Théâtre National du Luxembourg d'Stéck "La Peste", eng Adaptatioun vum bekannte Roman vum Albert Camus. D'Schauspiller Marie Jung a François Camus stinn all Dag op der Bün a spillen d'Geschicht vun enger Stad, déi vun enger Plo getraff gëtt. Dobäi geet et awer ëm vill méi ewéi eng sanitär Kris. Theemen ewéi Angscht, Solidaritéit, Léift an d'mënschlecht Verhalen a schwieregen Zäite stinn am Mëttelpunkt. D'Inzenéierung vum Frank Hoffmann war schonn 2021 zu Lëtzebuerg ze gesinn. Elo gëtt si fir d'éischte Kéier um Festival Off virgestallt.

Tëscht Kreativitéit an Erausfuerderung

Fir de lëtzebuergeschen Theater ass de Festival vill méi ewéi eng Serie vun Opféierungen. Fir sech tëscht méi wéi 1.700 Spektakelen duerchzesetzen, musse si net nëmmen all Owend iwwerzeegen, mee och selwer fir hir Visibilitéit suergen. Theatere musse gelount ginn, et muss Reklamm gemaach ginn an de Public muss op d'Stéck opmierksam gemaach ginn. Dofir bitt de Festival eng eemoleg Chance, fir nei Kontakter ze knëppen an d'lëtzebuergesch Theaterzeen och iwwer d'Landesgrenzen eraus bekannt ze maachen.

Weider Lëtzebuerger Produktiounen am Programm

Nieft "La Peste" sinn nach zwou weider lëtzebuergesch Produktiounen zu Avignon ze gesinn.

D'Regisseurin Christine Muller presentéiert "Une rose plus rouge", eng Inzenéierung, déi sech mat Léift, Einsamkeet an de Bezéiungen tëscht de Mënschen ausenanersetzt. Fir de Festival gouf d'Zeenografie un déi speziell Bedéngungen zu Avignon ugepasst.

Och "Les jours de la lune" gouf an d'Zeen gesat vun der belsch-lëtzebuergescher Regisseurin Renelde Pierlot. D'Stéck vermëscht historesch Erzielungen a perséinlech Zeienaussoen an invitéiert de Public, sech mat engem nach ëmmer Tabu-Thema auserneenzesetzen.

Eng drëtt Produktioun, "Les glaces" theematiséiert Vergewaltegung, Zoustëmmung an d'Komplexitéit vu mënschleche Bezéiungen. D'Inzenéierung vun der Sophie Langevin stellt verschidde Perspektiven op dëst schwieregt Thema géintiwwer a léisst vill Plaz fir Reflexioun.

Eng Vitrinn fir de lëtzebuergeschen Theater

Fir vill Kënschtler ass de Festival Off eng eenzegaarteg Plattform. Hei treffe sech Gruppen, Programmateuren an Theaterdirekteren aus der ganzer Welt. Eng erfollegräich Presentatioun zu Avignon kann engem d’Dier opmaache fir weider Optrëtter am Ausland. Déi lëtzebuergesch Produktioune beweisen domat, datt sech Theater aus dem Grand-Duché och op enger internationaler Bün behaapte kann – an datt Kreativitéit keng Grenze kennt.

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