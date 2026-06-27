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Qualifikatioun fir d'1/16-Finallen op der Futtball-WMKapverdianesch Supporter feieren historesche Succès

RTL Lëtzebuerg
Den Inselstaat Cap Vert suergt op der Futtball-WM weiderhi fir Begeeschterung. Duerch den drëtte Remis steet de WM-Debutant an de 1/16-Finallen an do waart dat grousst Duell géint Argentinien mam Lionel Messi.
Update: 27.06.2026 07:04

Supporter vum Cap Vert suivéiere Match géint Saudi-Arabien zu Féiz (27.06.2026)

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D'Märche geet weider: De Cap Vert huet et op der Futtball-WM sensationell an d'K.o.-Phas gepackt. Den 0:0 géint Saudi-Arabien an der Nuecht op e Samschdeg zu Houston war den drëtte Remis fir de WM-Debutant, virdrun hat een an der Gruppephas iwwerraschend 0:0 géint Spuenien an 2:2 géint Uruguay gespillt. Well sech Spuenien am zweete Match an der Nuecht op e Samschdeg mat 1:0 géint Uruguay duerchgesat huet, huet sech de Cap Vert als Zweeten am Grupp H fir d'1/16-Finalle qualifizéiert. Saudi-Arabien an Uruguay sinn eliminéiert.

An der Nuecht op de 4. Juli (0 Auer MESZ) kritt de Cap Vert et zu Miami mam Titelverdeedeger Argentinien mam Superstar Lionel Messi ze dinn.

Dësen historesche Succès vum Cap Vert ass och vun de kapverdianesche Fans zu Lëtzebuerg gefeiert ginn. Eng 350 bis 400 Supporter hu sech zu spéider Stonn, de Match war um 2:00 Auer Lëtzebuerger Zäit an der Nuecht op e Samschdeg ugepaff ginn, beim Public Viewing zu Féiz de Match live ugekuckt. D'Freed war um Enn natierlech grouss.

Den Iwwerbléck vum Grupp H

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Schoulen änneren de Programm: Den Iwwerbléck
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Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Kierchbierg an CHL als Alternativen
Urgence vun ZithaKlinik e Freideg wéinst techneschem Problem zou
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HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Captains Cristiano Ronaldo #7 of Portugal and Eldor Shomurodov #14 of Uzbekistan attend the coin toss before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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