"Den US-Zentralkommando huet eng Attack géint den Iran als Reaktioun op eng iranesch Attack gëschter géint e Schëff, wat duerch d'Strooss vun Hormus gefuer ass, duerchgefouert", esou ass an engem Schreiwes ze liesen, dat op X publizéiert gouf. Zil wiere Plaze gewiescht, wou Rakéiten a Drone gelagert ginn respektiv Sitten, op deene Radaren installéiert sinn.
Dës "Attack, déi net ze justifizéieren ass, op e kommerziellt Schëff vun den iraneschen Truppen ass e klore Verstouss géint d'Wafferou", heescht et weider vun der US-Arméi.