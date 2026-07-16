RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mobilitéitsministesch BackesBelsch Vignette kéint eng Diskriminatioun sinn, wa Residenten e Montant nogelooss kréien

François Aulner
Déi Lëtzebuerger Mobilitéitsministesch ass net erfreet iwwer d'Nouvelle, datt vum nächste Joer un an der Belsch eng Vignette fir Automobiliste kéint agefouert ginn.
Update: 16.07.2026 06:29
© Ajdin Kamber/Shutterstock

D'Regierung kann d'Iddi vun enger Vignette op de belschen Autobunnen an Nationalstroossen net gutt fannen, esou d'Reaktioun vun der Mobilitéitsministesch Yuriko Backes e Mëttwoch am RTL-Interview. Déi dräi belsch Regioune si sech Eens ginn, fir eng digital Vignette fir Gefier bis 3,5 Tonnen vum 1. Mee dat nächst Joer un anzeféieren.

D'Vignette wier je no Gefier-Klasse an Dauer gestaffelt ginn. Et géife fënnef verschidden Zäitraim an 3 Klasse ginn: elektresch Autoe géingen am mannste bezuelen, Verbrenner e bësse méi an Autoen vu virun 2005 nach emol bësse méi. Well Däitschland mat senger Maut virum europäesche Geriichtshaff 2019 gescheitert ass, hunn déi belsch Regioune Wëlles, se fir jiddereen anzeféieren – net just fir Net-Residenten.

Allerdéngs soll et fir déi belsch Residenten e Mechanismus ginn, fir déi zousätzlech Facture ze neutraliséieren. D'Yuriko Backes ënnerschätzt net d'Schlauheet vun de Belsch, fir e Wee ze fannen, fir eng Vignette anzeféieren. Wa belsch Residenten awer e Montant nogelooss kréichen, kéint dat der Ministesch no awer schonn eng Diskriminéierung duerstellen.

Negative sozialen, ekonomeschen, ekologeschen Impakt a Schläichweeër

D'Yuriko Backes fäert en negativen Impakt op de grenziwwerschreidende Verkéier, sief dat fir d'Leit, d'Studenten oder d'Betriber. Als iwwerzeegten Europäerin géing si dat "traureg" fannen. Si sot de federale Minister an der Belsch Jean-Luc Crucke géing dat och esou gesinn. Vun de Vertrieder vun den dräi Regioune wier si nach net kontaktéiert ginn, obwuel de Crucke se gefrot gehat hätt, dat ze maachen.

Si huet awer och op d'Consultatiounsphas higewisen, déi ugeet an, d'Mobilitéitsministesch wéisst gären, ob déi belsch Regiounen Etüde gemaach hätten, iwwert de sozialen, ekonomeschen oder nach ekologeschen Impakt vun enger Vignette. Mä och deen op d'Sécherheet, well si geet dovunner aus, datt vill Leit wäerte Schläichweeër benotzen, fir laanscht d'Vignette ze kommen.

D'Yuriko Backes hat och scho Kontakt mat hiren franséischen, däitschen an hollänneschen Homologen. Esoubal déi legislativ Texter am Detail bekannt sinn, géing iwwert nächst Schrëtt decidéiert ginn.

Am meeschte gelies
Police sicht no Zeien
22 Joer ale Mann zu Tréier um Petrisberg op oppener Strooss erstach
Arméi trainéiert a verschiddene Gemengen
“Wat genee op eis duerkënnt, wësse mir net”
Video
Mariendall
D'Secouristen hunn e Mëttwoch eng Kou aus der Äisch gerett
Video
Fotoen
5
Am Garer Quartier
Verdächtegen no Brandstëftung un Auto gestallt
5 Joer nom Héichwaasser zu Iechternach
"Egal wéi um Enn ee war, et huet een awer nach weider gehollef"
Video
Fotoen
0
Weider News
Vum 15. Juli bis de 7. August
Op der A13 gëtt un der Ventilatioun am Tunnel Markusbierg geschafft
Zich op der Gare zu Metz
Urgencë-Plang géint iwwerfëllten Zich
Petitioun fir Verbesserungen op Zuchstreck Metz-Lëtzebuerg bei iwwer 5.700 Ënnerschrëften
Fuerbunn gëtt nei gemaach
A1 tëscht Gaasperecher Kräiz an Echangeur Hamm iwwert de Weekend deels gespaart
Prett fir an d'Vakanz
Den Auto richteg paken
Vakanzenzäit
Den Auto fit maache fir an d'Vakanz
Audio
Technesch Problemer um Stellwierk zu Ettelbréck geléist
Zuchtrafic tëscht Dummeldeng an Ettelbréck rullt no an no nees normal
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.