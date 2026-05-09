RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

"Passepartout"Nei Fotoen an der Cité de l’image zu Clierf

Sophie Becker
D’Fotografinne Marie Capesius a Karin Schmuck weisen hir Fotoen, déi si am Kader vu Kënschtler-Residenze gemaach hunn.
Update: 09.05.2026 12:59
2 Expoen an der Cité de l'Image
Marie Capesius a Karin Schmuck

Zu Clierf an der Cité de l’image kann een zanter dem 18. Abrëll d'Wierker vun zwou Fotografinnen entdecken, déi a Kënschtler-Residenzen entstane sinn. Ze gesi kritt een hei zwee ganz ënnerschiddlech Point de vue vun der Uertschaft Stilfs am Südtirol a vu Clierf. Wéi ëmmer an der Cité de l’image steet och des Kéier rëm d’Foto am Fokus. Mir waren eis d'Expoen ukucken an hunn déi zwou Fotografinne getraff, fir mat hinnen iwwert hir Wierker ze schwätzen.

"Trace de Passage" – esou heescht d'Fotosausstellung vun der Marie Capesius. An hiren Aarbechte gesäit een Elementer aus der Natur, Mënschen oder Deeler vum Kierper. Ma et spiert een awer direkt, datt dës Elementer net einfach zoufälleg erausgesicht goufen, mä symbolesch geluede sinn. All eenzel Foto, all eenzelt Motiv enthält Tracen oder Spueren aus verschiddenen Erënnerungen oder Momenter.

Am September 2024 ass d’Marie Capesius vun der Cité de l’image invitéiert ginn, fir an eng Kënschtler-Residenz zu Stilft an de Südtirol ze goen. 2025 huet si dann ee Mount zu Clierf an der Residenz verbrénge kënnen. D'Fotoen, déi si am Kader vun der Expo weist, sinn eng Selektioun aus béide Residenzen.

Schonn zanter fënnef Joer experimentéiert d'Marie Capesius mam Medium Polaroid. Fir si ass des Form vun der Fotografie eng Aart a Weis, fir méi spilleresch mat der Fotografie ëmzegoen. 2022 konnt een d'Fotografin bei "Generation Art" gesinn, schonn do huet si gäre mat Polaroids geschafft a sech mat de verschiddenen Effekter vu faarweger a monochromer Fotografie auserneegesat.

D'Musek déi een héiert, wann een duerch d'Expo geet, ass eng Kompositioun vun der Kënschtlerin.

D'Kënschtler-Residenz zu Stilft ass am Kader vun engem Austausch-Programm mat der Cité de l'image zu Clierf gelaf. Wärend d'Marie Capesius eng Residenz zu Stilft ugetrueden ass, ass déi éisträichesch Fotografin Karin Schmuck op Clierf an d'Residenz komm.

Nach bis de 17. Mee kann een d'Expoe vun den zwou Kënschtlerinnen op Clierf kucke goen. An am Kader vun de Luxembourg Museum Days kann een d’Marie Capesius de 17. Mee bei engem "Meet The Artist" treffen.

Am meeschte gelies
Accident zu Eschduerf
Instruktioun wéinst "onfräiwëllegem Doutschlag“
Luc Frieden iwwert Tripartite-Agenda
"Den Index ass a Stee gemeesselt"
Video
58
Hantavirus
"Keen neie Covid-19" - WHO a Lëtzebuerger Inspection Sanitaire ginn Entwarnung
Video
E Freideg am Nomëtteg
Prisonéier zu Schraasseg leet express Feier - konnt geläscht ginn
D'Gemeng deelt mat um 18 Auer
Zu Wolz ass d'Stroumpann behuewen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
"Passepartout" um Samschdegowend
Zwou Ausstellungen, e Abléck hannert d'Kulisse vu Marginal an den 3. Episod vum Presto
Video
D'Eva Marija bei den éischte Prouwen zu Wien
Eng Woch virum ESC
D'Eva Marija prouft schonn zu Wien
Fotoen
1
Portraite vu bekannte Lëtzebuerger
De Philippe Matsas knipst d'Fotoe fir den neie "Faces of Luxembourg"
Video
Von Wunden und Wundern
Neit Theaterstéck vum Kaleidoskop-Theater
Teaser op Soziale Medie gepost
Shakira mécht dat offiziellt Lidd fir d'Futtball-WM 2026 an den USA, Mexiko a Kanada
2
61. Biennale di Venezia
Ouverture vum Lëtzebuerger Pavillon – D’Aline Bouvy stellt hire Projet “La Merde” aus
Fotoen
10
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.