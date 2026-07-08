Wéi d'Police zu Rosenheim matdeelt, gouf och ee presuméierten Täter festgeholl, dëse soll verschiddenen däitsche Medien no 16 Joer al sinn. Eng genee Zuel u Blesséierten ass den Ament nach net bekannt.
Weider heescht et vun der Police, datt den Ament de Verdacht op eng Amoksituatioun besteet, déi genee Lag ass den Ament awer nach oniwwersiichtlech. D'Identitéit vum Verdächtege misst iwwerdeems och nach festgestallt ginn. D'Aart vun de Blessuren, wéi och d'Waff, déi den Ugräifer benotzt huet, ass den Ament och net gewosst. Berichter, d'Affer hätte Stéchblessuren erlidden, konnt eng Policespriecherin Medie géigeniwwer net confirméieren.