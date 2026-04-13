RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Drogen an AlkoholUS-Popstar Britney Spears ass elo an enger Entzuchsklinick

AFP, iwwersat vun RTL
Ufank Mäerz war d'Britney Spears, presuméiert ënnert Alkohol- an Drogenafloss, um Steier vu sengem Auto festgeholl ginn.
Update: 13.04.2026 13:13
© VALERIE MACON/AFP

No der Festnam vun der Sängerin, dat, presuméiert, wéinst Autofueren ënner Drogen- an Alkoholafloss. Mediebreichter no wier d’Britney Spears elo an eng spezialiséiert Klinick fir säin Entzuch gaangen. De 44 Joer ale Popstar hätt aus fräie Stécker fir d’Behandlung gemellt, esou e puer US-Medien e Sonndeg. Ufank Mäerz war d’Britney Spears, presuméiert ënnert Alkohol- an Drogenafloss, um Steier vu sengem Auto festgeholl ginn a koum en Nuecht an Arrest.

Säi Management hat kuerz drop vun engem Virfall geschwat, “deen absolut net ze entschëllege” wier an erkläert, dass d’Spears elo “déi richteg Schrëtt wäert maachen a sech un d’Gesetzer wäert halen”. “Hoffentlech kann dëst den éischte Schratt an déi längst iwwerfälleg Verännerung sinn, déi am Britney sengem Liewe geschéie muss”, heest et an enger Erklärung déi am Mäerz publizéiert gouf.

D’Britney Spears war 1998 als Jugendlecht mat “Baby One More Time” e weltwäite Superstar ginn, dono si Welt-Hits wéi “Oops!... I Did It Again” an “Toxic” erauskomm. 2008 gouf d’Sängerin wéinst psychesche Problemer temporär an eng Klinik agewisen an entmëndegt. Säi Pap Jamy huet d’Tutelle deemools iwwert d’Musekerin iwwerholl an huet domadder net nëmmen déi perséinlech a kënschtleresch Aspekter vu sengem Meedche kontrolléiert, ma och d’Verméige vum Spears. Eréischt Enn 2021 ass déi extrem ëmstridden Tutelle no laangem Rechtssträit op en Enn gaangen.

An senger Biographie “The Woman in Me”, déi am Joer 2023 erauskomm ass, huet d’Spears betount, ni haart Droge geholl ze hunn. “Ech hu gär gedronk, awer ech hunn ni d’Kontroll verluer”, schreift d’Spears. Allerdéngs huet et zouginn Adderall geholl ze hunn, e Medikament dat stimuléiert an agesat gëtt, fir ADHS ze behandelen.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.