RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Déierentransporter vu Police erofbegleetDausenden Hénger a Stau op däitscher Autobunn bal un Hëtzt gestuerwen

AFP, iwwersat vun RTL
Bei den extreemen Temperaturen e Sonndeg war en Déierentransporter an Däitschland an e Stau geroden. 9.000 Hénger huet doduerch bal den Hëtztdoud gedreet.
Update: 29.06.2026 15:53
Weil tausenden Hühnern der Hitzetod drohte, hat die Polizei in Sachsen-Anhalt einen Tiertransporter aus einem Stau auf der Autobahn 2 geholt. Der mit rund 9000 Hühnern beladene Lastwagen war auf dem Weg zu einem Schlachthof in Polen.
Déi Responsabel vum Déierentransporter musse sech elo veräntwerten.
© AFP/Archiv

A Sachsen-Anhalt hunn de Weekend dausenden Hénger an engem Déierentransporter op der A2 gedreet, wéinst der Hëtzt ze stierwen. De Camion, dee mat ronn 9.000 Hénger beluede war, war e Sonndeg bei den extreem héijen Temperaturen um Wee aus Holland an e Schluechthaus a Polen, wéi hie wéinst hëtztbedéngte Schied un der Autobunn an e Stau geroden ass, heescht et e Méindeg vum Autobunnsdéngscht vun der Police a Sachsen-Anhalt.

De Chauffer huet doropshin d'Rettungsdéngschter geruff. Pompjeeën a Mataarbechter vun der zoustänneger Veterinärsautoritéit hunn den Déierentransport fir d'éischt op enger Aire mat Waasser a Ventilatore versuergt. Wéi awer och dat net gehollef huet, hunn zwee Policeween den Transporter duerch de Stau bis zu der nächster Offaart geleet.

Doduerch koum de Camion zwar e gutt Stéck méi séier aus dem Stau, trotzdeem si ronn 150 vun den 9.000 Hénger gestuerwen. D'Veterinärautoritéit huet dowéinst rechtlech Schrëtt géint de Responsabele vum Déierentransport an aner Leit lancéiert.

Och Däitschland huet déi lescht Woch ënner der Hëtztwell gelidden. E Sonndeg gouf den drëtten Dag an der Suite en neien Temperaturhéchswäert gemooss. Zu Coschen a Brandenburg un der polnescher Grenz waren 41,7 Grad gemooss ginn. Wéinst der Hëtzt hat sech op e puer Autobunnen de Makadamm gehuewen, wat zu Schied un der Fuerbunn a laange Staue gefouert huet.

Am meeschte gelies
Test eise Vergläichstool
Hutt Dir ee gudde Salaire zu Lëtzebuerg?
64
Déidleche Malaise zu Réimech
Gemengerotsmember Jean-Marc Hierzig gestuerwen
7
Haut-commissaire à la protection nationale Guy Bley
"Mir hunn dës Woch gesinn, datt ee séier un d'Limitte kënnt"
Video
10
Nationale Futtball
Biissen séchert sech d'Supercoupe géint Déifferdeng
Video
Fotoen
1
Championnat am Vëlosport
Arthur Kluckers gewënnt am Sprint viru Kockelmann a Wenzel
Video
Fotoen
3
Weider News
Fleegestatioun fir Wëll Déieren ass zou
"Mir kënnen all Hand, déi hëlleft, gebrauchen", seet de President Roby Biwer
Fotoen
0
Hëtzt am Parc Merveilleux
Wéi ginn d'Déieren am Beetebuerger Park ofgekillt?
Video
Fotoen
4
Hausdéieren, Notzdéieren a Wëll Déieren hunn aktuell mat der Hëtzt ze kämpfen.
Och d’Déiere leiden ënnert der Hëtzt
Wéi kann ee säin Déier schützen a wat sinn d’Geforen?
Video
Fotoen
Vill Stress, wéineg Waasser
Héichsaison fir d'Déierestatioun
Fotoen
3
Eng Ofkillung um spéiden Owend fir de Mupp.
Veterinärin gëtt Tipps bei Hëtzt
Och de Muppen a Kazen ass et waarm
0
No 4 Stonnen Asaz
Secouriste befreie Bëbeekaz aus Rouer a benenne se no engem vun hire Retter
Fotoen
9
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.