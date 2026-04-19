Rettungsaktioun fir Wal "Timmy" leeft weider op Héichtouren

An der Bucht vu Wismar leeft d'Rettungsaktioun fir de geschwächte Wal "Timmy", dee schonn zanter Deeg festsëtzt an an d'oppent Mier soll bruecht ginn, weider op Héichtouren.
Update: 19.04.2026 12:08
De Plang ass, de Bockelwal op eng riseg Baatsch ze hiewen an en esou an dat oppent Gewässer ze bréngen.
Et kann een am Livestream nokucken, mä nach ass net kloer, wéini de Wal Timmy aus der Bucht vu Wismar raus an d’oppent Mier transportéiert soll ginn. Zanter dräi Deeg ass elo schonn e private Rettungsversuch amgaang, dat an der Hoffnung, d’Déier, dat elo schonn 20 Deeg festsëtzt, awer nach retten ze kënnen.

De Wal ass däitlech geschwächt a beweegt sech den Ament och guer net weider vill am Waasser. D’Rettungsaktioun gouf vu privaten däitsche Geschäftsleit lancéiert.

Kann den Timmy awer nach gerett ginn?
Bockelwal Timmy
Rettung fänkt fréistens e Samschdeg de Moien un

Kritik vu Wëssenschaftler an aneren Experten huet eng Veterinärin e Samschdeg zréckgewisen, déi den Timmy betreit. D’Déier hätt, hirer Meenung no, eng reelle Chance, mä d’Situatioun wier schwiereg.

Kritiker fäerten, datt de Wal esou schwaach ass a keng Orientéierung méi huet, datt en d’Rees heem guer net méi packe kann. De Plang ass, de Bockelwal op eng riseg Baatsch ze hiewen an en esou an dat oppent Gewässer ze bréngen.

Kann den Timmy awer nach gerett ginn?
Bockelwal Timmy
Rettung fänkt fréistens e Samschdeg de Moien un
E Freideg de 17. Abrëll 2026 huet de Bockewal Timmy op Daucher reagéiert. D'Déier huet mat senger Schwanzfloss geschloen a sech bal ëm 90 grad gedréint.
Och den 2. Abrëll läit de Bockelwal "Timmy" nach op der selwechter Plaz virun der Insel Poel.
Landesregierung vu Schleswig-Holstein deelt mat
De Bockelwal Timmy soll a Rou stierwe gelooss ginn
