Bockelwal Timmy

Gëtt et um Enn awer nach en "Happy End"? D'Preparatioune fir de Wal Timmy nach ze retten, si bal ofgeschloss.
Update: 17.04.2026 20:31
Kann den Timmy awer nach gerett ginn?
En neie Rettungsversuch fir de Wal Timmy, dee virun der Ostséi-Insel Poel op enger Sandbänk läit, fänkt fréistens e Samschdeg de Moien un. De Chef vun enger Dauch-Entreprise, déi vun enger privater Initiativ beoptraagt ginn ass, sot, si hätte Prouwe gemaach an alles a Positioun bruecht, fir datt et e Samschdeg de Moie ka weidergoen.

De Wal huet sech e Freideg eemol gedréint. Mat enger Aart Pompel a Gebléis ass hie vun enger Partie Sand befreit ginn, sou datt hie sech rëm besser beweege kann. Ausserdeem gëtt duerch déi Mesuren erméiglecht, dass d’Rettungsleit e Loftkëssen ënnert den Timmy kréien, fir en esou an d’Luucht ze hiewen. Duerno soll en Netz drënner geluecht ginn, dat u Pontone festgemaach ass an den Oftransport vum Wal a Richtung Nordséi méiglech soll maachen.

Zu deem Versuch soll et fréistens e Samschdeg de Moie kommen. Bis dohi soll den Timmy weider mat Waasser besprëtzt ginn. D’Experte ginn dovun aus, dass et dem Déier net ze schlecht geet, och wann déi ganz Aktioune ronderëm hien natierlech Stress fir de Wal bedeiten. Ob d’Léisung mat de Pontonen, un deenen d’Transportnetz soll festgemaach ginn, Erfolleg wäert hunn, ass nach net ofzegesinn. Et wier déi éischte Kéier, datt esou e Versuch ënnerholl gëtt.

E Freideg de 17. Abrëll 2026 huet de Bockewal Timmy op Daucher reagéiert. D'Déier huet mat senger Schwanzfloss geschloen a sech bal ëm 90 grad gedréint.
Timmy hat Liewenszeeche ginn
Rettungsversuch fir Bockelwal an decisiver Phas

Am Januar 2026
D'Police sicht no Déifstall an der Stad no dëser Persoun
Invité vun der Redaktioun (17. Abrëll) - Jean-Michel Campanella
Mieterschutz kritiséiert d'Politik: "Si erkennen d'Urgence net"
Kënnt ëmmer méi dacks vir
Am Pafendall gouf a véier Autoen agebrach
Frankräich
Méiglecht Affer vum Serievergewalteger Dominique Pelicot exhuméiert
Orban ofgewielt
Wéi reagéieren d'Lëtzebuerger EU-Deputéiert op de Regierungswiessel an Ungarn?
Den Affer vu Stroossbuerg gëtt zanter dem Uschlag reegelméisseg geduecht
Am Appell confirméiert
30 Joer Prisong fir Hëllef bei Attentat op Stroossbuerger Chrëschtmaart 2018
US-Präsident Donald Trump hat eine Hilfe der Nato bei der Sicherung der Straße von Hormus abgelehnt. Er erklärte zudem, der Iran werde die Meerenge "nie wieder" blockieren.
"Sollen ewechbleiwen"
Trump refuséiert Hëllef vun der Nato bei Strooss vun Hormus
Ein deutsch-argentinisches Forscherteam hat in Patagonien einen neuen Langhalssaurier entdeckt. Der Dinosaurier namens Bicharracosaurus dionidei aus der oberen Jurazeit lebte vor rund 155 Millionen Jahren.
Op Bauerenhaff a Patagonien
Fuerscher entdecken neie Laanghalssaurier
Iran hieft Spär op, US-Blockad bleift
Teheran mécht Strooss vun Hormus wärend Wafferou op
D'Spezialunitéite vun der Police sinn duerch eng Fënster an d'Bankfilial zu Neapel komm, an där Bankraiber de 16. Abrëll 2026 25 Leit als Geisele geholl haten.
25 Geisele festgehalen
Arméierter stierme Bank zu Neapel a flüchten duerch ënnerierdeschen Tunnel
