RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Wiem geet d'Frisur besser?Albino-Stéier am Bangladesch no "Donald Trump" benannt

AFP
Op d'mannst bei der Frisur ass eng gewëssen Änlechkeet z'erkennen: Mat senge blonden Hoer geet den Albino-Büffel "Donald Trump" aus Bangladesch den Ament viral.
Update: 21.05.2026 08:16
Zumindest bei der Frisur ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu leugnen: Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch.
Den Albino-Büffel "Donald Trump" mat sengem Besëtzer.
© AFP

Mat senge blonden Hoer ass de 700 Kilo schwéiere Stéier awer net just zum Internet-Star ginn, hie lackelt domat och zanter Woche virwëlzeg Visiteuren un. Säi Brudder hätt de Stéier natierlech wéinst der Frisur nom US-President benannt, esou de Besëtzer vum Déier, de Zia Uddin Mridha, der Noriichtenagence AFP géigeniwwer.

Sëllege Leit kommen op säi Bauerenhaff an der Géigend vun der Haaptstad Dhaka, fir de Büffel vun Noem ze gesinn. "Deen eenzege Luxus, deen e genéisst, ass et, véier Mol den Dag zu bueden", witzelt de Mridha. Albino-Büffel mat hirem helle Pelz sinn immens rar.

Bangladesch, dat majoritär moslemesch ass, preparéiert sech aktuell op dat islamescht Afferfest Eid al-Adha. Iwwer 12 Milliounen Déiere solle wärend dem Fest geschluecht ginn - ënner hinnen och de Stéier vum Mridha. "Ech wäert den 'Donald Trump' vermëssen", esou säi Besëtzer. "Mä dat ass de Grondgedanke vum Eid al-Adha: en Affer ze bréngen."

Am meeschte gelies
Zu Toulon a Frankräich
Eng Mamm ass mat dräi vun hire Kanner aus dem 13. Stack gesprongen
Ganz vill Fotoen
Visitt vum Grand-Duc Guillaume beim CGDIS zu Gaasperech
Fotoen
1
Däitsch Medie mellen
Verléisst de Luc Holtz Waldhof Mannheim no enger Saison?
13
Eurovisioun 2026
Esou huet Lëtzebuerg an der Finall ofgestëmmt
3
Op der Pompel
Den 98er Bensinn gëtt méi deier
Weider News
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
D'Dompteurin Carmen Zander mat engem vun hiren Tigere bei engem Optrëtt an engem Zirkus am Joer 2015.
Déier hat eng Persoun blesséiert
Police vu Leipzig erschéisst Tiger, dee fortgelaf war
E Freideg de 17. Abrëll 2026 huet de Bockewal Timmy op Daucher reagéiert. D'Déier huet mat senger Schwanzfloss geschloen a sech bal ëm 90 grad gedréint.
Kadaver virun Dänemark
Dänesch Autoritéiten deele mat: Wal "Timmy" ass dout
Aktuell lieft de klenge Lazare, dee senge Pabeieren no de 4. Dezember 1995 gebuer ass, zu Villy-Le-Pelloux a Frankräich.
Ass de 14. Mee gestuerwen
Am Oste vu Frankräich hat de wuel eelsten Hond op der Welt gelieft
Video
Fotoen
4
Zréck an der Nordsee
Huet de Bockelwal Timmy iwwerlieft? Experte weise sech skeptesch
Taiwan
Membere vun der Garde-Côte rette véier gestrant Zwergkillerwalen
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.