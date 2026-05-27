Sollt geaffert ginnAlbino-Stéier "Donald Trump" gëtt verschount a kritt neit Doheem

RTL mat AFP
Den "Donald Trump"-Stéier am Bangladesh gouf virum Schluechte gerett an an en nationalen Zoo transferéiert, nodeems d'Regierung wéinst senger Online-Popularitéit agegraff hat.
Update: 27.05.2026 19:15
© SALAHUDDIN AHMED/AFP

En Albino-Stéier am Bangladesch, dee wéinst senge laange blonden Hoer de Spëtznumm "Donald Trump" krut, soll awer net geschluecht gi wéi geplangt. Nodeems d'Déier wéinst sengem aussergewéinlechen Ausgesinn zur viraler Sensatioun ginn ass, kritt hien elo am nationalen Zoo en neit Doheem

Dat muslimesch-gepräägte Land mat sengen 170 Milliounen Awunner feiert en Donneschdeg Eid al-Adha, d'"Fest vum Affer". De 700 Kilogramm schwéiere Stéier sollt u sech fir dëse Festdag geschluecht ginn.

Zumindest bei der Frisur ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu leugnen: Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch.
Wiem geet d'Frisur besser?
Albino-Stéier am Bangladesch no "Donald Trump" benannt

Mee just Stonnen éier en hätt missen ëmbruecht ginn, huet d'Regierung agegraff an d'Déier, dat sech zu enger Sensatioun op de Soziale Medien entwéckelt huet, gerett. Wéi déi lokal Police präziséiert, wier de Stéier als "seelen" an nach ze jonk fir geschluecht ze ginn designéiert ginn.

Zumindest bei der Frisur ist eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu leugnen: Mit seiner blonden Mähne sorgt Albino-Büffel "Donald Trump" derzeit für Aufsehen in Bangladesch.
