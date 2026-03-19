RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Natur a Beweegung

Michèle Schons
Fréijoer zu Lëtzebuerg heescht: Dausenden Amphibie maache sech op de Wee. Fir si ass d’Strooss awer eng grouss Gefor.
Update: 19.03.2026 13:24
Moukewanderung (Symbolbild)
© pixabay

Mat de méi mëllen Temperaturen am Fréijoer fänkt zu Lëtzebuerg eng ganz wichteg Zäit fir eis Amphibien un: d’Moukewanderung. Fräschen, Mouken a Molche maache sech dann op de Wee vun hirem Wanterquartier zeréck bei hir Läichgewässer, wou si sech fortplanzen. D’Lieke Mevis vun Natur & Ëmwelt erkläert:

“Engersäits muss et nuets waarm genuch sinn, datt se kënne wanderen, well et si wiesselwaarm Déieren, fir sech ze beweegen, brauche se eng gewësse Kierpertemperatur. A si hunn esou eng Schläimhaut, dofir brauche se eng gewësse Loftfiichtegkeet. Dat heescht, normalerweis wandere se tëscht Februar a Mäerz, wann d’Temperaturen nuets iwwer fënnef Grad sinn an et dann och nach reent. Si brauchen déi Konditiounen, virdru wandere se net.

Fir d’Déieren ass dat eng geféierlech Rees, well si dacks iwwer Stroosse mussen. All Joer ginn Dausende vun Amphibien op dësem Wee iwwerfuer. Fir dat ze verhënneren, gi vill fräiwëlleg Beschützer aktiv:

“Dat sinn esou mobil Barrièren, déi opgestallt ginn, fir datt d’Mouken an d’Fräschen net einfach esou op d’Strooss lafe kënnen, well se soss iwwerrannt ginn. Entweder leeden déi Bande se op eng Plaz, wou se souwisou sécher iwwer d’Strooss kommen, ouni dass se iwwerrannt ginn oder et ass a Kombinatioun mat Benevollen, déi déi Fräschen da laanscht déi Banden oprafe ginn a Se dann iwwer d’Strooss droen, dass se net vun den Autoe gepackt ginn.”

Awer och als Automobilist kann een e wichtege Bäitrag leeschten. An deene Géigenden, wou Warnschëlter opgestallt sinn, soll ee besonnesch lues fueren:

“Wann ee seng Vitess erofsetzt, dat heescht, wann ee méi lues fiert, kann ee scho ganz ganz ville Mouken d’Liewe retten. D’Mouke selwer hunn ebe kee ganzt grousst Kierpergewiicht a wann en Auto mat 50 iwwert d’Strooss fiert, dann entsteet ënnert dem Auto esou e Sog. Dat kennt ee vläicht, wann ee mam Vëlo fiert an et gëtt ee vun engem Bus oder Camion e bësse méi no iwwerholl, da gëtt een esou ugezunn. Bei de Mouken ass dee Sog esou staark, dass se doduerch ënnert den Auto gezu ginn an da stierwen.”

D’Moukewanderung dauert normalerweis e puer Wochen, jee no Wieder. Et ass also eng kuerz, awer entscheedend Zäit fir d’Iwwerliewe vun dësen Déieren. Mat e bëssen Opmierksamkeet a Récksiicht ka jidderee säin Deel dozou bäidroen, datt Fräschen a Mouken sécher un hir Destinatioun ukommen.

Am meeschte gelies
Schuman-Spideeler schafe Fakten
Dr. Philippe Wilmes krut definitiv vum HRS-Spidolsgrupp gekënnegt
Ongewéinlechen Asaz
Duschen a Schwämm zu Uewerkuer wéinst Policeasaz blockéiert
Zeienopruff
Mann huet mat geklauter Kreditkaart Suen opgehuewen
Op der N15
Tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul gëtt e Streckeradar installéiert
Video
Fotoen
26
Vermësstemeldung
Dat 15 Joer aalt Léa Sand gëtt vermësst
Weider News
Schnéiwäiss Déieren
Fuerschungszenter wëll Rengrassegkeet vun de Van-Kazen erhalen
Video
0
Hondsstaffel vun der Police
D'Aarbecht hält doheem net op, "well den Hond ass Deel vun eiser Famill"
Video
Fotoen
4
Wëll Déiere vun der Front
Am ukrainesche "White Rock Bear Sanctuary" erwächen d'Bieren aus dem Wanterschlof
Video
Gléck am Zoo zu Kopenhagen
Den 13. Mäerz um 13.03 Auer koum e gesond Giraffe-Källefchen op d'Welt
Video
Veterinärs- a Liewensmëttelverwaltung
Haaptmesurë géint d'Vullegripp ginn opgehuewen
D'Küste vu Chile
Paradäis a Gefor fir d’Finnwalen
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.