RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Escobar-Nilpäerd a Kolumbien

Loïc Juchem
Aus Ufanks emol véier Nilpäerd, déi dem Drogeboss gehéiert hunn, si bis ewell eng 200 Déiere ginn, déi u sech net an d'Regioun gehéieren.
Update: 14.04.2026 14:00
Kolumbianesch Regierung plangt drastesch Mesurë géint Escobar-Nilpäerd
D’Déiere gëllen a Kolumbien als invasiv Aart a kéinten eng Menacë fir déi lokal Flora a Fauna duerstellen.

Zanter Jore gëtt a Kolumbien iwwer d’Zukunft vun de Nilpäerd diskutéiert, déi op de verstuerwene Drogebaron Pablo Escobar zeréckginn. Elo wëll d’Regierung méi konsequent duerchgräifen: D’Populatioun vun dëser invasiver Aart soll däitlech reduzéiert ginn.

An den 1980er Joren hat Escobar véier Nilpäerd a sengem Privatbesëtz gehalen. No sengem Doud si se an d’Natur geflücht mat de Jore sinn et der ëmmer méi ginn. Haut liewe ronn 200 Déieren an der Regioun ronderëm de Magdalena-Floss an d’Zuel vun den Nilpäerd klëmmt ëmmer weider. D’Ëmweltministesch Irene Vélez huet ugekënnegt, datt bis zu 80 Nilpäerd euthanaséiert solle ginn. Ouni esou Mesurë kéint d’Populatioun bis 2030 op mindestens 500 Déieren klammen. Dat géif d’Ökosystemer staark beaflossen a lokal Aarte wéi d’Séikou an d’Flossschildkröten a Gefor bréngen.

Bis elo hat d’Regierung och aner Approcheë getest, dorënner Sterilisatioun a Projeten mat Zooen am Ausland, fir d’Déieren ëmzesidelen. Déi Mesuren haten awer nëmme begrenzte Succès. Trotzdeem gëtt weider no Alternative gesicht, fir d’Situatioun laangfristeg an de Grëff ze kréien.

D’Decisioun bleift sensibel: Fir e puer Leit sinn d’Nilpäerd eng touristesch Attraktioun ginn, fir anerer stelle se eng Gefor fir d’Natur duer.

Am meeschte gelies
Comeback vu Georges Mischo net méiglech
Knaff, Šehović an Zwally: Dräi Changementer am Escher Schäfferot
8
Millioune Clienten an e puer Länner betraff
Hacker klaue sensibel Donnéeë vu Booking.com
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
61
Siwent Operatioun bannent kuerzer Zäit
Suergen ëm de fréiere Vëlosprofi Eddy Merckx
0
Vun Nopesch entdeckt
Elsass: Papp späert néng Joer ale Jong wärend engem Joer a Liwwerwon an
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Irland
Mupp benotzt Tut vum Auto, fir op sech opmierksam ze maachen
Video
Och den 2. Abrëll läit de Bockelwal "Timmy" nach op der selwechter Plaz virun der Insel Poel.
Landesregierung vu Schleswig-Holstein deelt mat
De Bockelwal Timmy soll a Rou stierwe gelooss ginn
8
Déierentipp
Hongerstreik bei Kazen
Audio
Déierentipp
Poulet fir de Mupp?
Audio
Originaltitel vun der Foto: Un manchot empereur (Aptenodytes forsteri) sautant hors de l'eau en Antarctique.
Wéinst dem Klimawandel
Weltnaturschutzorganisatioun IUCN klasséiert de Kaiserpinguin als vulnerabel Aart
0
Un der Ostséiküst a Schleswig-Holstein gouf den 23. Mäerz 2026 e Wal virun Niendorf ugespullt.
Kampf ëm den Doud an der Ostsee
Firwat de Wal "Timmy" net ageschléifert gëtt
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.