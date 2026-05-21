1kg Eeër
500g Zocker
500g Miel
200g Botter, geschmolt
300g Schockela
800g Zocker
300ml Waasser
600g Eegiel
200g Zocker
1kg Botter, Zëmmertemperatur
Marzipan, fir d’Deko
D’Eeër mam Zocker opklappen. D’Miel ënnermëschen an dann de Botter drënnermixen. Domat 4 Kuche vu 16 Zentimeter maachen, a se bei 200°C eng 17 Minutten baken.
De Schockela am Bain marie schmëlzen an op d’Säit stellen, fir dass en ofkillt.
800g Zocker mam Waasser schmëlzen an op 115°C opkachen. D’Eegiel an 200g Zocker opklappen an den waarmen Zockersyrop dobäi schëdden, dobäi weider schloen, fir dass dat Ganzt ofkillt.
De Botter opschloen, bis e ganz liicht a locker ass. Mat der Zockermass vermëschen. ¼ vun der Bottercrème mam geschmoltem Schockela vermëschen. Dat Ganzt bei de Rescht Bottercrème ginn a gutt vermëschen.
Ee Biscuitkuch an der Hallschent duerchschneiden, fir zwou dënn Scheiwen ze kréien. Dräi Kuchen openeestellen, an mat enger dënner Scheif ofschléissen. Mat engem elektresche Kichemesser de Kapp an d’Schnuff an déi iewescht zwee Kuche schneiden. Dann de Kapp erofhuelen an d’Been an di ënnescht zwou Scheiwen aschneiden.
D’Kuchen all dertëscht mat Bottercrème besträichen a schlussendlech de ganze Kuch mat Bottercrème dekoréieren. Aus der iwwreger dënner Kuchescheif zwee Ouere mat engem Glas ausstiechen an op de Petzi pechen, dann och mat Bottercrème besträichen.
Aus Marzipan 5 Scheiwen ausstiechen an doraus d’Schnuff an d’Patte formen. Zwou méi kleng Scheiwen ausstiechen a bemolen, fir doraus d’Aen ze maachen.
De Kuch direkt zerwéieren oder op enger killer Platz (net am Frigo) fir bis zu zwee Deeg halen.