RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL-AfterworkDen entspaanten Interview, dës Woch mam Carlo Schneider

Patrick Greis
De Carlo Schneider ass Karikaturist a Cartoonzeechner, dee mat sengem Heidi am Emmental an der Schwäiz lieft.
Update: 29.06.2026 10:54
© Patrick Greis

Am "Café des artistes" erënnert hie beim Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel un déi Zäit, wou hien op der Tëlee all Sonndeg live an der Sendung den Invité vun der Woch gezeechent huet, wat net ëmmer bei deene Betraffene sou gutt ukoum.

Hie verréit, dass vill Leit zu Lëtzebuerg gären am Präis handelen, wa se eng Zeechnung vun him ofkafe wëllen. Et gëtt ee gewuer, dass hie Lénkshänner ass, wat an der Schoul fir vill Problemer gesuergt huet a verzielt, dass et fir hie bei den Zeechnunge keng Limitte gëtt, wat him och scho Problemer a Menacen abruecht huet.

Et geet ëm Romantik, speziell Réng, Spullkëschte bei Toiletten, Hiewanen an de KARIKATOUR 2026.

Piano: Marc Schmidt

© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wann der am “Café des artistes” wëllt live derbäi sinn, da maacht elo en SMS op de 62468 (50cent/SMS) Stéchwuert “Afterwork"+ Ären Numm.

De komplette Podcast fannt Dir op iTunes, Spotify an op RTL Play.

Am meeschte gelies
Cellule d’évaluation des risques intempéries et inondations
Risiko vun Dimmere klëmmt, lokal kéint et ongemittlech ginn
Déidleche Malaise zu Réimech
Gemengerotsmember Jean-Marc Hierzig gestuerwen
7
Test eise Vergläichstool
Hutt Dir ee gudde Salaire zu Lëtzebuerg?
54
Rheinland-Pfalz
Duerf Traisen gouf wéinst Bëschbrand evakuéiert, Feier ëmmer nach net ënner Kontroll
Fotoen
Haut-commissaire à la protection nationale Guy Bley
"Mir hunn dës Woch gesinn, datt ee séier un d'Limitte kënnt"
Video
9
Weider News
Den Travis Kelce an d'Taylor Swift bei engem Spill tëscht de Cleveland Cavaliers an den New York Knicks.
US-Medien
Gerüchter iwwer Promi-Hochzäit tëscht Taylor Swift an Travis Kelce d'nächst Woch
LIVE! Planet People vum 26. Juni
Mam Milow, Kelly Niesen, Guy Bertemes a Christian Lavey
Video
0
Méi Unerkennung fir Engagementer
"Garden Parties" vun dësem Joer un am Zeeche vun theematesche Schwéierpunkten
Fotoen
9
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Jhemp Hoscheit
Fotoen
Lafe fir de gudden Zweck
3. Editioun vum Unicef City Run
Audio
Héich Temperaturen
D'Hëtzt am Auto lass ginn
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.