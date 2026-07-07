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RTL-AfterworkDen entspaanten Interview, dës Woch mam Nora Back

Patrick Greis
Vun der 'Reine des bleus' zur OGBL-Presidentin. Et geet ëm d'Pai, 3 wäiss Kanéngercher an e geklaute Schwan.
Update: 07.07.2026 08:04
Nora Back
© Patrick Greis

d'Nora Back ass zanter Niklosdag 2019 d'Presidentin vum OGBL. Manner bekannt ass hir Karriär als 'Reine des bleus' zu Bréissel oder dass si nuets e Schwan an engem Fräizäitpark geklaut huet.

Mam Dan Spogen, Raoul Roos a Mike Fandel geet et am 'Café des artistes' ëm hire Sënn fir eppes géint all Zort vun Ongerechtegkeeten ze maachen, Tripartite ass en Thema a wéi déi eenzel Acteuren sech hannert de Kulissen verstinn.

3 wäiss Kanéngercher, en Horrorspidol zu Bratislava, déi horrend Pai awer och de Passage am Centre de formation zu Colmar Bierg fir Punkten ze sammelen, de Jojo-Effekt oder eng net geplangte Rees am Policeauto no enger laanger Nuecht kommen op d'Tapéit. Piano: Marc Schmidt

© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis

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Wann der am “Café des artistes” wëllt live derbäi sinn, da maacht elo en SMS op de 62468 (50cent/SMS) Stéchwuert “Afterwork"+ Ären Numm.

De komplette Podcast fannt Dir op iTunes, Spotify an op RTL Play.

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