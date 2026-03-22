Ronne Gebuertsdag um HaffD'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag
Um groussherzoglechen Haff gëtt dëse Sonndeg e ronne Gebuertsdag gefeiert. D'Grande-Duchesse Maria Teresa kritt hir 70 Joer.
Den 22. Mäerz 1956 koum d’Grande-Duchesse Maria Teresa zu Havana op Kuba op d’Welt. Si huet an der Schwäiz Politikwëssenschafte studéiert, wou si och de Grand-Duc Henri kennegeléiert huet. 1981 bestit sech d’Koppel an huet haut fënnef Kanner, véier Bouwen an eng Duechter:
- Prënz Guillaume (1981) – de momentane Lëtzebuerger Grand-Duc
- Prënz Félix (1984),
- Prënz Louis (1986),
- Prinzessin Alexandra (1991)
- Prënz Sébastien (1992)
De 7. Oktober 2000 gouf den Ierfprënz Henri Groussherzog vu Lëtzebuerg. Doropshin huet d’Prinzessin Maria Teresa den Titel “Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg” kritt.
Niewent hire 5 Kanner huet d’Grande-Duchesse Maria Teresa siwen Enkel an zwou Enkelinnen:
- Prënz Charles (gebuer den 10. Mai 2020) a Prënz François (gebuer de 27. Mäerz 2023)
- Prinzessin Amalia (gebuer de 15. Juni 2014), Prënz Liam (gebuer de 28. November 2016) an de Prënz Balthazar (gebuer de 7. Januar 2024)
- Prënz Gabriel (gebuer den 12. Mäerz 2006) a Prënz Noah (gebuer den 21. September 2007)
- Victoire (gebuer de 14. Mee 2024) an Hélie (gebuer de 17. Oktober 2025)