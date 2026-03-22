Ronne Gebuertsdag um HaffD'Grande-Duchesse Maria Teresa feiert hire 70. Gebuertsdag

Um groussherzoglechen Haff gëtt dëse Sonndeg e ronne Gebuertsdag gefeiert. D'Grande-Duchesse Maria Teresa kritt hir 70 Joer.
Update: 22.03.2026 08:24
Den 22. Mäerz 1956 koum d’Grande-Duchesse Maria Teresa zu Havana op Kuba op d’Welt. Si huet an der Schwäiz Politikwëssenschafte studéiert, wou si och de Grand-Duc Henri kennegeléiert huet. 1981 bestit sech d’Koppel an huet haut fënnef Kanner, véier Bouwen an eng Duechter:

  • Prënz Guillaume (1981) – de momentane Lëtzebuerger Grand-Duc
  • Prënz Félix (1984),
  • Prënz Louis (1986),
  • Prinzessin Alexandra (1991)
  • Prënz Sébastien (1992)
De 7. Oktober 2000 gouf den Ierfprënz Henri Groussherzog vu Lëtzebuerg. Doropshin huet d’Prinzessin Maria Teresa den Titel “Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg” kritt.

Niewent hire 5 Kanner huet d’Grande-Duchesse Maria Teresa siwen Enkel an zwou Enkelinnen:

  • Prënz Charles (gebuer den 10. Mai 2020) a Prënz François (gebuer de 27. Mäerz 2023)
  • Prinzessin Amalia (gebuer de 15. Juni 2014), Prënz Liam (gebuer de 28. November 2016) an de Prënz Balthazar (gebuer de 7. Januar 2024)
  • Prënz Gabriel (gebuer den 12. Mäerz 2006) a Prënz Noah (gebuer den 21. September 2007)
  • Victoire (gebuer de 14. Mee 2024) an Hélie (gebuer de 17. Oktober 2025)
Am meeschte gelies
Aarbechten op der A3
"Kranen, déi 300 Tonnen hiewe kënnen, beweege riseg Schëlder iwwer d'Autobunn"
Video
Fotoen
2
Um CSV-Kongress zu Ettelbréck
Luc Frieden mat 88 Prozent als Parteipresident erëmgewielt
Video
Audio
Fotoen
23
Op eise Stroossen
Policepatrull konnt Frontalkollisioun mat alkoholiséierter Geeschterfuererin a leschter Sekonn evitéieren
Happy Birthday
D'Prinzessin Claire kritt hir 41 Joer
Fotoen
1
Affär Fabio Domingos
Manuel Cardoni: „Hei gëtt ganz kloer mat den Dreem vu jonke Spiller gespillt“
10
Weider News
Happy Birthday
D'Prinzessin Claire kritt hir 41 Joer
Fotoen
1
De Grand-Duc Henri sech iwwer den Helm gefreet a senge Gäscht duerfir Merci gesot.
Unerkennung als Kommandant vun der Arméi
Grand-Duc Henri krut Motorradshelm an den Nassau-Faarwen iwwerreecht
Fotoen
Fro den Affekot
Wéi kréien ech en Urteel vollstreckt?
Audio
RTL-Afterwork
Den entspaanten Interview, dës Woch mam Djuna Bernard
Fotoen
Am Replay
55. Nationale Jonk Fuerscher Concours
Tour d'Afrique
Mam Vëlo vu Kairo op Kapstadt
Audio
Fotoen
3
