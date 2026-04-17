RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Engagement fir d'GesellschaftGrande-Duchesse Stéphanie op Visitt an der "Maison Sourrire"

RTL Lëtzebuerg
D'Grande-Duchesse Stéphanie huet sech en Donneschdeg d'Aarbecht vun der "Maison Sourrire" ugekuckt an hire virbildlechen Engagement gelueft.
Update: 17.04.2026 17:00
De Familljeminister Max Hahn an d'Grande-Duchesse Stéphanie en Donneschdeg de 16. Abrëll 2026 bei hirer Visitt an der "Maison Sourrire" zu Esch-Uelzecht.
De Familljeminister Max Hahn an d'Grande-Duchesse Stéphanie en Donneschdeg de 16. Abrëll 2026 bei hirer Visitt an der "Maison Sourrire" zu Esch-Uelzecht.
© Maison du Grand-Duc

Bei hirer Visitt an der “Maison Sourrire” zu Esch-Uelzecht huet d’Grande-Duchesse Stéphanie sech mat Beneficiairen, de Mataarbechter an de Fräiwëllegen ënnerhalen. D’Associatioun begleet virun allem Flüchtlingen a Leit, déi a prekäre Situatioune liewen. Si hëllefen de Betraffene “besser integréiert a méi selbststänneg” ze ginn. Dat ënnert anerem mat Sproochecoursen, kreativen a sportleche Workshoppe souwéi psychologescher Betreiung an Aktivitéiten.

D’Grande-Duchesse huet den Engagement vun der Associatioun gelueft, “deen et jidderengem erméiglecht, seng Plaz an der Gesellschaft ze fannen”.

Begleet gouf d’Groussherzogin bei hirer Visitt an der “Maison Sourrire” vum Familljeminister Max Hahn an dem Escher Buergermeeschter Christian Weis.

Am meeschte gelies
Mam Caroline Mart geet de Kloertext an d'Pensioun
Neit Konzept fir politesch Emissioun mam Claude Zeimetz a Pit Everling
President bekannt fir den Ausdrock
Franséische Schüler äntwert Emmanuel Macron mat "for sure"
Video
Timmy hat Liewenszeeche ginn
Rettungsversuch fir Bockelwal an decisiver Phas
Video
Kënnt ëmmer méi dacks vir
Am Pafendall gouf a véier Autoen agebrach
Video
Fotoen
Invité vun der Redaktioun (17. Abrëll) - Jean-Michel Campanella
Mieterschutz kritiséiert d'Politik: "Si erkennen d'Urgence net"
Video
Audio
58
Weider News
Weltdag vun der Stëmm
Jidderee ka sangen
Audio
Gebuertsdagskanner um Haff
De Grand-Duc Henri feiert seng 71
Video
Fotoen
3
#JoyeusesEntrees
Visuellen Zäitplang: De 24. Abrëll ass zu Esch déi éischt Joyeuse Entrée vum Grand-Duc an der Grande-Duchesse
Fotoen
Är Meenung ass nees gefrot
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi beschten Nems/Frühlingsrollen?
Maach mat
"Energie-Tipps" – mir komme bei dech heem!
Groussherzoglechen Haff
De 24. Abrëll ass d'Joyeuse Entrée zu Esch: Programm elo bekannt
Fotoen
6
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.