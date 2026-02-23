RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL-AfterworkDen entspaanten Interview, dës Woch mam Christianne Wickler

Patrick Greis
Update: 23.02.2026 11:59
© Patrick Greis

2007 huet d’Christianne Wickler de ‘Woman Business Manager of the Year Award’ krut. Déi engagéiert Geschäftsfra zielt, dass si schonn als Kand gäre Buttek gespillt huet, an hir professionell Aventure 1992 mat enger Pompelstatioun ugefaangen huet. Mir gi gewuer firwat si net frou mam ‘Carwash’ a Pneuen war, firwat si et just eng Schwangerschaft laang als Deputéiert an der Chamber ausgehalen huet. Mir héiere wéi gutt se mam Camille Gira zesummegeschafft huet, wéi si et bis an d’Spëtzt vun der Cargolux gepackt hat, dass si eng Shopping-Queen ass, um Beki festhält a näischt géint Männer an Uniform huet.

Piano: Marc Schmidt

© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis
© Patrick Greis

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wann der am “Café des artistes” wëllt live derbäi sinn, da maacht elo en SMS op de 62468 (50cent/SMS) Stéchwuert “Afterwork"+ Ären Numm.

De komplette Podcast fannt Dir op iTunes, Spotify an op RTL Play.

Am meeschte gelies
Net fir ze laachen
Reen huet d'Fuesstëmmung op der 35. Schëfflenger Kavalkad erausgefuerdert
Video
Fotoen
1
Privat-Residenz vum Donald Trump
Secret Service erschéisst arméierte Mann, deen a Mar-a-Lago agedrongen ass
Video
Cyclissem
Andy a Fränk Schleck sinn zeréck op der World Tour
Video
2
"7.01, dat ass eng verréckt Zäit"
Patrizia van der Weken leeft neie Lëtzebuerger Rekord iwwer 60 Meter
Video
12
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Iwwerraschend Victoire vu Mamer zu Diddeleng, Munneref klappt Biissen
Video
Fotoen
8
Weider News
Nei Schéinheetsidealer
Vu Forever Young zu Forever 35
Audio
Fotoen
1
A dog took his chance to compete at the Milan-Cortina Games
Op d'Medail ofgesinn?
Hond leeft bei Olympesche Wanterspiller op d'Pist
0
Gebuertsdag um Haff
D'Groussherzogin Stéphanie feiert hir 42 Joer
Fotoen
Neistart am Zeeche vum Feierpäerd
Dat Chineesescht Neijoerschfest: Traditioun, Famill a Gléck
Audio
52 Gruppe sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
Karneval
Kostüm un, Alldag aus
Eng faarweg Rees duerch d’Welt vun de Fueskostümer
Audio
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.