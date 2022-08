Wéi et vun der Presidentin vun der Organisatioun "Sea Shepherd" heescht, wier d'Déier "monter", géing awer weiderhin näischt friessen.

Virun e puer Deeg gouf e Beluga-Wal entdeckt, dee sech an der Seine veriert huet. Besuergt sinn d'Experte wéinst sengem Gesondheetszoustand, well d'Déier "ofgemoert" ass a seng Haut sech verännert huet. E Méindeg huet d'Lamya Essemlali, Presidentin vun der Ëmweltorganisatioun Sea Shepherd, matgedeelt, dass säi gesondheetlechen Zoustand stabil wier. En hätt sech net verschlechtert. Et besteet allerdéngs wéineg Hoffnung, dass d'Déier ka gerett ginn.

Experten zéien den Ament a Betruecht, de Wal aus der Seine ze zéien, well dat waarmt Waasser him schuet. Normalerweis liewe Beluga-Walen an arktesche Gewässer virun de Küste vu Russland, Alaska a Kanada. Eng Alternativ wier et, d'Schleis opzemaachen, an där de Beluga den Ament ass, fir dass en a Richtung Äermelkanal schwamme kann. Allerdéngs besteet de Risk, dass d'Déier sech a Richtung Paräis op de Wee mécht.

En Dënschdeg gouf de Wal eng éischte Kéier an der Seine gesinn, e Freideg ass en an der Schleis ukomm, ronn 70 Kilometer vun der franséischer Haaptstad ewech. Ëmmer nees gouf bannent de leschten Deeg versicht, d'Déier ze fidderen, allerdéngs ouni Erfolleg.

Dëst ass déi zweete Kéier, dass sech e Beluga-Wal a Frankräich veriert huet. Eng éischte Kéier war dat noweislech 1948 de Fall, wéi esou een Déier engem Fëscher an der Loire an d'Netz geroden ass.

Eréischt am Juli hat sech een Orca an der Seine veriert. De schwaachen Orca gouf wuel vun Onbekannter erschoss - bei der Autopsie gouf Munitioun am Kierper vum Déier fonnt.