6 Stonnen huet d'Rettungsaktioun gedauert. E Mëttwoch koum déi traureg Nouvelle, dass d'Déier gestuerwen ass.

An enger Rettungsaktioun vu méi wéi 6 Stonne konnt de Beluga-Wal, dee sech an der Seine veriert hat, aus dem Waasser gezu ginn. Kuerz virun 22 Auer en Dënschdeg hunn ënnert anerem 24 Taucher mat der Rettungsaktioun vum Wal an der Normandie ugefaangen. Sechs Stonnen huet et gedauert, bis de Beluga-Wal agefaangen an aus dem Waasser geholl gouf. An engem Netz konnt dat gutt 800 Kilo schwéiert a 4 Meter laangt Déier mat engem Kran aus enger Schleis bei Saint-Pierre-la-Garenne gehuewe ginn. Hei koum de Wal op e spezielle Camion, wou sech direkt e puer Veterinären ëm d'Déier gekëmmert hunn.

An engem Kill-Camion sollt de Wal an den Hafe vun Ouistreham beim Äermelkanal bruecht ginn. Allerdéngs ass et net sou wäit komm. De Beluga huet misse wärend dem Transport ageschléifert ginn, heescht et vun de franséischen Autoritéiten.

Malgré une opération inédite de sauvetage du #beluga, nous avons la tristesse de vous annoncer le décès du cétacé.

Mme Ollivet Courtois, vétérinaire du @sdis91 vous explique ⬇️ pic.twitter.com/5Mb8s5BZPc — Préfet du Calvados (@Prefet14) August 10, 2022

Et war vun Ufank un eng riskant Rettungsaktioun, well dës beim Wal ënnert anerem hätt Stress ausléise kënnen, mat déidleche Suitten.

De Beluga-Wal hat sech an der Seine veriert. Well en Deeg laang näischt giess hat an "ofgemoert" war, gouf et net vill Hoffnung, datt d'Déier kéint gerett ginn.