De Grand-Duc Henri huet op deem Owend betount, wéi perséinlech wichteg him dëst Monument ass.

De leschte Weekend war déi groussherzoglech Koppel op de 500te Gebuertsdag vum Château de Chambord invitéiert.

Fir de Grand-Duc an d’Grande-Duchesse huet den Owend mat engem Cocktail an de franséische Gäert ugefaangen, ier et mat engem Besuch vun der Ausstellung « Chambord 1519-2019 : l’utopie à l’oeuvre » a Präsenz vun de Kommissären Dominique Perrault a Roland Schaer weidergaangen ass.

A senger Ried huet de Grand-Duc, deen och Éierepresident vum Dîner d’anniversaire vum Schlass vu Chambord war, seng Gedanken a säi ganz enke Bond mat dësem aussergewéinleche Monument mat deenen anere Gäscht gedeelt. Hien huet iwwert déi familiär Erënnerunge vun der leschter Generatioun vun der Famill Bourbon-Parme geschwat, déi bis 1914, virum Krich, am Schlass gewunnt hunn. (De Robert 1er, Duc vu Parma an Urgrousspapp vum Grand-Duc, war de leschte Besëtzer vum Schlass).

De Grand-Duc huet och ervirgestrach, datt Chambord d’Wierk vun engem Genie ass an den Houfert vu Frankräich an Italien: E Monument dat duerch Joerhonnerten a politesch Regimmer gaangen ass an haut Europäer iwwer hir Iwwerzeegungen an hire perséinleche Parcours ewech zesummebréngt.

Dëse memorabelen Event op en Enn gaangen, mat aussergewéinleche Beliichtungen, déi d’Schéinheet vum Schlass besonnesch an Zeen gesat hunn.

D’Schlass vu Chambord, iwweregens e patrimoine mondial vun der UNESCO, läit am franséischen Departement Loir-et-Cher an der Regioun « Centre ».

D’Wierk steet an engem enorm grousse Parc (ronn 50km2) an ass dat gréisst Schlass vun der Loire.

Mam Bau gouf 1519, ënnert der Herrschaft vum franséische Kinnek François 1er ugefaangen. 1883 kënnt den Domaine, duerch eng Ierfschaft, an d’Hänn vun der Famill Bourbon-Parme. Am éischte Weltkrich keeft de franséische Staat der Famill et of.