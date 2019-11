Et leeft den Ament beim Tommy Schlesser, dat ass wuel dat mannst, wat ee vun der Karriäre vum Lëtzebuerger Schauspiller ka behaapten.

No senge Rollen am Rosamunde Pilcher an am Inga Lindström Film steet hien dëser Deeg erëm virun der Kamera fir eng weider grouss däitsch TV-Produktioun. An zwar ass hien op engem groussen Croisièresschëff am Mëttelmier ënnerwee, fir do bei „Das Traumschiff“ matzespillen.

An dat a Gesellschaft vun anere bekannte Schauspiller, wéi de Florian Silbereisen, d'Barbara Wussow, den Nick Wilder, d'Michaela Saba, de Wolfgang Fierek oder d'Jutta Speidel. D’Zeenen um Land goufen déi lescht zwou Wochen am Maroc gedréint a lo ginn d’Schëffszeenen um Mëttelmier produzéiert. D'Kollege vum Magazin hu mam Tommy, dee grad am Hafe vun Cartagena a Spuenien ass, iwwert d’Dréiaarbechte geschwat.

An déi Episode an där den Tommy da wäert ze gesi sinn, gëtt an engem „Traumschiff Spezial“ op Ouschteren 2020 um ZDF gewisen. Ma d’Fans vum Traumschiff kréien dann och schonns um 2. Chrëschtdag an op Neijoerschdag eng weider Episod vun der ZDF-Serie op der däitscher Télé ze gesinn. Dat all Kéiers um 20.15 Auer.