Am Live! Planet People e Freideg sinn de Khalid Oké, d'Noémie Neuens, de Jo Pesch an den Oliver Curcuru eis Invitéen.

Mat 11 Joer ass de Khalid Oké aus Nigeria op Lëtzebuerg komm. d'Musek hat en ëmmer am Blutt a säin frëndlecht Wiesen a positiivt Denken hëlleft him seng Musek nach besser eriwwer ze bréngen. Hien wëll virun allem mat senger Stëmm d'Leit erreechen an d'Welt e Stéckelchen besser maachen. Zanter 2018 huet en och mat vill Succès e puer Lidder opgeholl a versicht elo, seng Fanbase méi grouss ze maachen. Haut kënnt säin neit Lidd "Step by Step" eraus an d'nächst Woch geet en an den Examen.



d'Noémie Neuens an den Jo Pesch hu virun engem hallwe Joer decidéiert d'Première ofzebriechen a sech an Australien ofzesetzen, fir do als Influencer a Videograf ze schaffen. d'Noémie fënnt een op www.instagram.com/noemieneuens/ & https://www.youtube.com/channel/UC-PGDaTRFoZyF-cd3VadBGA?view_as=subscriber an huet sech op Fitness, Gesondheet an Lifestyle konzentréiert. Den Jo hëlleft Marken an Artisten déi néideg Präsens op den Sozialen Medien ze fannen. https://www.jopeschcreations.com



den Oliver Curcuru huet 2010 Lëtzebuerg verlooss fir op Mallorca Fouss ze faassen. Den DJ Sir Oliver mécht leidenschaftlech Musek, geréiert e Bar a wëll sech awer geschwënn als Meditatiounstrainer en Numm maachen. Spuenien hat mat de strengsten "Confinement", an de Museker huet d'Zäit genotzt fir sech a 46 Facebook-Live-Sessions op der akustescher Gittar ze begleeden. Hei huet en och d'Initiative "Message2Dean" ënnerstëtzt wou Suen gesammelt gi sinn fir den 11 Joer alen Dean, deen op eng Organtransplantatioun vum Daarm hofft.