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Ironman 70.3 LëtzebuergD’Anna Reiff gewënnt den Ironman bei den Dammen

RTL Lëtzebuerg
Domat huet d'Lëtzebuergerin och gläichzäiteg de Lëtzebuerger Championstitel iwwer d’Mëtteldistanz gewonnen.
Update: 12.07.2026 14:56
© René Pfeiffer

E Sonndeg de Moien stoung zu Reimech den Ironman virun der Dier. Um fréie Moien hunn d'Organisateure vum Ironman zu Réimech matgedeelt datt wéinst Bloalgen net an der Musel ka geschwomme ginn. Déi 1,9 Kilomter sinn deemno ausgefall. Dofir haten d’Athleten an Athletinnen awer déi 90 Kilometer Vëlofueren an 21,1 Kilometer lafen um Programm stoen.

Aus dem Triathlon ass quasi en Duathlon ginn. Eng staark Prestatioun gouf et bei den Dammen. D’Anna Reiff huet net nëmmen de Lëtzebuerger Championstitel iwwer d’Mëtteldistanz gewonnen, mee konnt sech och d’Schlussvictoire beim Ironman sécheren.

Bei den Hären goung de Lëtzebuerger Championstitel un den Adrien Rossignon. D’Schlussvictoire vum Ironman konnt den Belsch Jente Van Mulders feieren.

D'Bloalgen an der Musel
© Patrick Frieden / RTL

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