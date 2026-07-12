D’Manifestatioun "Eis Heemecht am Krich – 1940–1945" soll de Jonken d'Geschicht méi no bréngen, ouni de Krich ze verherrlechen.
Op engem ale Bauerenhaff zu Suewelbuer, um Kelleschhaff an um Grewenhaff tauchen d'Schüler an d'Zäit vum Zweete Weltkrich an. Si entdecken dobäi ënner anerem den Alldag vun den Zaldoten, d'Liewe vun der Zivilbevëlkerung an d'Geschichte vun de Refractairen, also de Lëtzebuerger, déi sech der Zwangsrekrutéierung an d'däitsch Wehrmacht entzunn hunn. Fir de Christian Wagener, President vun der Quadriga asbl, geet et virun allem drëm, de Jonken d'Geschicht op eng konkret Manéier méi no ze bréngen.
"D’Haaptzil ass géint d’Vergiessen an och de Leit ze vermëttelen, déi Ängscht, wou déi Leit am Krich erlieft hunn, dass eppes kéint geschéien. D'Schüler sinn elo déi Erwuesse vu Muer, a wann een déi, op eng verstänneg a propper Art & Weis mam Volet Zweete Weltkrich konfrontéiert, dass si verstinn, dass et keng Selbstverständlechkeet ass, dass mir kënnen a Fridde maachen an och soen, wat ee well."
Mat ale Militärgefierer ginn d'Schüler tëscht den Ateliere vun engem Site op deen aneren transportéiert. Dobäi erliewe si op dräi verschiddene Plazen, wéi de Krich d'Liewe vun de Mënschen zu Lëtzebuerg gepräägt huet. Déi praktesch Ateliere schéngen dobäi hiert Zil net ze verfeelen.
Fir dëst Verständnis ze vermëttelen, setzen d'Organisateuren op authentesch Géigestänn, historesch Plazen a Rekonstruktiounen. Dobäi geet et net drëm, de Krich ze verherrlechen, seet de Christian Wagener, mee de Jonken ze weisen, wéi de Krich d'Liewe vun de Mënsche gepräägt huet.
"Mir kënnen eis explizéieren, dass et fir eis Living History ass géint d’Vergiessen, dass et näischt mat Krichsverherrlechung ze dinn huet, näischt mat Waffen oder marschéieren oder Zaldot spillen. Nee, et ass carrement Living History géint d’Vergiessen."
Fir vill Schüler ass d'Geschicht esou op eemol vill méi intressant a konkret ginn.