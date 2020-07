E Freideg den Owend sinn am Live! Planet People Den Dlyna Thiry, de Marc Zimer an de Sami Bouraoui eis Invitéen.

Den Dylan Thiry gouf mat engem Schong a Frankräich bekannt. Zanterhier lieft den Influencer zu Dubai an no senger Trennung huet en de Kapp fräi fir vill nei Projeten. De Lëtzebuerger, deen duerch déi franséisch Sendung Koh-Lanta bekannt gouf an dono an e puer anere Realityformater war, ass no 2 Joer nees Single. Geplangt ass elo emol Vakanz zu Saint-Tropez, ier e seng eege Kleedermark erausbréngt an nees an engem neien Tëleesformat ze gesinn ass. An niewebäi engagéiert e sech och nach an der Aide humanitaire.



De Marc Zimer ass Proff am Lënster Lycée a war viru Corona mat senger Klass an de Kamerun. Eng Rees, déi seng Schüler bis haut markéiert an inspiréiert huet. D'Situatioun ass do de Moment alles anescht wéi roseg, och finanziell ass d'Zukunft net geséchert an dofir schaffe si un enger Konventioun mat hinnen, fir dat schoulescht Liewen um lafen ze halen.



De Sami Bouraoui ass hallef Tunesier an hallef Lëtzebuerger. Duerch en dommen Zoufall koum den 22 Joer ale Mann vun Eschduerf beim Stauséi op de Piano. Zanter kuerzem séngt en och a schreift seng Texter selwer. Seng Inspiratioun fënnt e bei Chopin, Adele, Queen an Elvis Presley. Säi grousse Wonsch ass et, e Label ze fannen, en eegenen Album erauszebréngen a mat aneren Artiste Musek ze maachen.