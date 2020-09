Hie war de Grënner vun enger vun de bekanntste Kleedermarken aus Däitschland...

Wéi et säitens dem Betrib heescht, ass de Gerhard Weber an der Nuecht op en Donneschdeg gestuerwen, hien ass 79 Joer al ginn. D'Firma Gerry Weber AG trauert ëm de Weber an dréckt der Famill hiert Bäileed a Matgefill aus.

De Gerhard Weber huet d'Firma 1973 gegrënnt, 1989 ass se un d'Bourse gaangen.