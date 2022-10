No 2019 ass de Kach Roberto Fani aus dem Réiser Restaurant fir déi zweete Kéier zum Kach vum Joer vum Gastronomie-Guide Gault&Millau nominéiert ginn.

De Restaurant vum Roberto Fani kritt am Guide eng Nott vu 17 op 20.

De gastronomesche Guide huet de Méindeg déi talentéiertste Käch vu Lëtzebuerg geéiert. De Gault&Millau ass dee meescht verkaafte gastronomesche Guide an de BeNeLux-Länner an dovunner gëtt et och eng Versioun, déi sech reng mam Grand-Duché beschäftegt.

Hei fannt dir d'Gewënner am kuerze Video-Portrait.

1. Kach vum Joer: Roberto Fani, "Ristorante Fani"

2. Jonke Kach vum Joer: Valérian Prade, "Eden Rose"

3. Restaurant mat lokaler Kichen: "De Pefferkär"

4. Patissière vum Joer: Iryna Kulakova & Kateryna Podliesna, "Ryôdô"

5. Sommelier vum Joer: Thierry Corona, "Les Roses, Casino 2000"

6. Pop of the Year: "Kay, Casino Luxembourg"

7. Bar vum Joer: "Go Ten"

8. Decouverte vum Joer: "L'Annexe, Giuseppe Molinaro"

9. Hôtesse vum Joer: "Éric Parachini, Ma Langue Sourit"

10. Mediterrane Restaurant vum Joer: "Divino at Vinissimo, Alessandro Vannelli"