Den 10. Januar koum déi ugekënnegt Autobiographie vum Prënz Harry offiziell eraus, nodeems zanter e puer Deeg ëmmer nees Detailer duerchgesickert sinn.

"Spare", sou heescht dat neit Buch, wou et weider Abléck an d'Liewe vum jonke brittesche Prënz an senger Famill ginn. Och hei zu Lëtzebuerg fënnt een d'Buch elo an de Librairien. An d'Nofro ass grouss. Eleng bei de Bicherbutteker vum Ernster goufen an den éischte sechs Stonnen eng 126 Exemplaire verkaaft. D'Nofro no der däitscher Editioun ass hei am Land am gréissten, dono déi englesch Original-Versioun an dann eréischt d'Iwwersetzung op franséisch.

Schock-Revelatioune schonn 2021

Schonn 2021 hunn de Prënz Harry a seng Fra Meghan d'Welt schockéiert. Mat hirem Interview mam Oprah Winfrey hu si hir Relatioun mam englesche Kinnekshaus an d'Ëffentlechkeet bruecht. Zanterdeem ass d'Koppel ëmmer rëm an Interviewen a schwätzt iwwert hir Geschicht. Rezent gouf et jo och op enger grousser Videoplattform eng komplett Serie, wou een hir Säit vun der Geschicht sollt kënne gewuer ginn.