Wéi et en Donneschdeg den Owend vun enger Rei amerikanesche Medien heescht, soll d'Lisa Marie Presley een Häerzstëllstand gehat hunn.

Tmz.com mellt, si hätt vu Secouriste reaniméiert misste ginn. Si waren en Donneschdeg an d'Haus vun der 54 Joer aler Fra am kalifornesche Calabasas geruff ginn, wou d'Lisa Marie Presley ouni Bols soll opfonnt gi sinn. Nodeems si reaniméiert gouf, wier si an d'Spidol ageliwwert ginn. Iwwert den aktuellen Zoustand vun der Duechter vum "King" ass allerdéngs näischt bekannt.

Eréischt virun zwee Deeg hat d'Lisa Marie Presley mat hirer Mamm Priscilla d'Golden Globes besicht, wou de Schauspiller Austin Butler fir seng Roll als "Elvis" am Film mam nämmlechten Numm als beschte Schauspiller ausgezeechent ginn ass.

D'Lisa Marie Presley ass déi eenzeg Duechter vum "King of Rock n' Roll" a war ënner anerem mam "King of Pop" Michael Jackson a mam Schauspiller Nicolas Cage bestuet. Si ass Mamm vu véier Kanner.