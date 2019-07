Duerch ee Partenariat mat der chinesescher Firma Huawei huet Monaco dës Woch offiziell matgedeelt, datt de ganzen Territoire gedeckt ass.

D'Annonce fält matzen an d'Krisenzäit, wou d'Chinesen am Verdacht stinn, hir Technologien ze benotzen, fir aner Länner auszespionéieren.

D'Rumeure gi vum Operateur Monaco Telecom ganz kloer relativéiert: "dëse Verdacht besteet net nëmme bei Huawei awer bei all den Hiersteller, mir bauen egal wéi richteg Sécherheet-Festunge ronderëm eis Strukturen".

5G erméiglecht méi Smartphonen, méi Computeren a méi Tabletten un d'Antennen unzeschléissen. Fir de Public heescht et méi séieren Internet an e méi staarkt Signal fir e besseren Empfang. De Message bei der offizieller Annonce war kloer: Et ass déi Technologie vun der Zukunft. An deem Beräich ass Huawei einfach méi wäit wéi d'Konkurrenz. Duerch dës Partnerschaft hunn d'Chinesen e klenge Maart gewonnen, nämlech 39.000 Abonnenten. Si hu soumat eng Méiglechkeet, der Welt a virun allem Europa ze weisen, dass si een zouverlässege Partner sinn.

5G vu Huawei och a Frankräich?

Et ginn zwee Grënn, firwat déi chinesesch Firma net vun dëser strategescher Plaz a Frankräich profitéiere kann, fir sech auszebreeden: déi Antenne goufe vu Monaco Telecom installéiert an déi Firma verséchert, dass nëmmen den Territoire vu Monaco domat gedeckt ass. Keng franséisch Firma huet bis elo dës Technologie entwéckelt. An zweetens, fir vum 5G profitéieren ze kënnen, brauchen d'Leit kompatibel Smartphonen, déi nach net a Frankräich vermaart ginn.

Mä dëst heescht am Moment nach ëmmer net, dass aaner europäesch Partner mat Huawei schaffe wëllen. Däitschland, Holland a Frankräich refuséiere wéinst dem Spionage-Verdacht mat China ze kooperéieren.

Huawei ass zwar eng privat Firma an awer sinn déi grouss Entreprisen a China ganz enk mat der Regierung verbonnen. Wann déi chinesesch Regierung Informatioune verlaangt, muss d'Firma se u si weiderginn. Dës Stellung ass aus europäescher Siicht inakzeptabel.

Hei ginn nach ëmmer Alternative gesicht, fir de 5G esou séier wéi méiglech installéieren ze kënnen. Allerdéngs ouni Huawei kéint et fir déi 27 Länner an der Unioun méi deier ginn. Eng Associatioun vun den Haaptacteuren an der Telekommunikatioun huet ee méigleche Supplement vu 55 Milliarden Euro ausgerechent.